  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Джесика Хъл: Бегачките на 1500 метра сме късметлийки да имаме Фейт Кипиегон

Джесика Хъл: Бегачките на 1500 метра сме късметлийки да имаме Фейт Кипиегон

  • 17 окт 2025 | 17:42
  • 1457
  • 0
Олимпийската сребърна медалистка на 1500 метра Джесика Хъл разкри пред феновете за отношенията си със световната рекордьорка в същата дисциплина Фейт Кипиегон, откакто двете се състезават заедно.

Хъл сподели как Кипиегон революционизира бягането на 1500 метра, връщайки се към момента, който е доказал, че кенийската бегачка е различна.

Световната бронзова медалистка на 1500 метра вярва, че Кипиегон въвежда нова ера на приятелство-съперничество – нещо, на което тя е станала свидетел по време на турнира от Диамантената лига във Флоренция през 2023 г.

На това събитие Кипиегон подобри световния рекорд на 1500 метра за първи път, записвайки време от 3:49.11, за да пресече финалната линия пред бившата олимпийска сребърна медалистка Лора Мюър, която тогава постигна най-добър резултат за сезона от 3:57.09.

Австралийката Хъл допълни подиума с национален рекорд и личен най-добър резултат от 3:57.29, като и други атлетки след нея също записаха лични и сезонни върхови постижения. След състезанието съперничките на Кипиегон отпразнуваха успеха заедно с нея – нещо, което невинаги се случва в другите дисциплини.

Хъл определя Кипиегон като благословия за леката атлетика

Тя се спря на забележителната скромност и спортсменство на Кипиегон, припомняйки си, че след като кенийката подобри световния рекорд във Флоренция, цялата група атлетки е отпразнувала нейното постижение.

Австралийката сподели, че дори по-късно в хотела Кипиегон е отделила време да я поздрави за поставения национален рекорд, преди самата тя да успее да я поздрави за световния.

Хъл признава, че е намерила този момент за изключителен, отбелязвайки, че макар нейният национален рекорд да е изглеждал незначителен в сравнение с историческия подвиг на Кипиегон, кенийската звезда все пак е намерила за важно първо да признае нейното постижение – жест, който говори много за характера ѝ.

"Мисля, че определено го видяхме онази вечер във Флоренция, когато тя за първи път счупи световния рекорд. Просто да видиш как всички атлетки я празнуват“, каза Хъл пред Citius Mag.

"Но дори и в малки моменти, като например в хотела, където тя отдели време да ме поздрави за националния рекорд, преди аз да успея лично да я поздравя за световния.“

"Казах си, че това е просто невероятно, моят национален рекорд е много малък в сравнение с това, което тя току-що направи, но тя беше много, много настоятелна: "Ще поздравя Джесика“, докато аз се опитвах да я поздравя за световния рекорд, който всички знаехме, че тя заслужава да държи.“

Хъл отбеляза, че световният рекорд на Кипиегон отдавна е изглеждал неизбежен предвид многобройните ѝ световни титли.

Олимпийската сребърна медалистка добави, че да видиш как Кипиегон най-накрая достига този връх, като същевременно продължава да подкрепя останалите в групата, демонстрира нейното лидерство и влияние в бягането на средни разстояния при жените.

Хъл допълни, че Кипиегон ръководи дисциплината с грация и постоянство от няколко години, оформяйки състезателната среда както на пистата, така и извън нея – динамика, която тя сравнява с тази при мъжете на 1500 метра, където тонът също се задава от тези на самия връх.

"Тя имаше толкова много световни титли, че световният рекорд изглеждаше просто въпрос на време. Така че, мисля, че знаейки, че тя е работила за това толкова дълго и току-що го е постигнала, но все още предава подкрепата си надолу по веригата“, добави австралийката.

"Това просто ми показа начина, по който тя ще води, и тя ни води по този начин вече почти три-четири години. Просто е страхотно да се види как всичко започва от върха надолу.

Мисля, че имаме огромен късмет да имаме някого като Фейт, която е изцяло отдадена на това да издига спорта и да предава опита си напред в нашата дисциплина, така че това се превърна в норма“, разкри тя.

"Смятам, че когато всяка година идват нови атлети и виждат този пример от върха, това ги насърчава да поддържат същото отношение и да предават другарството напред.“

Снимки: Gettyimages

