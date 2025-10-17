Популярни
  • 17 окт 2025 | 17:35
Алберт Краус и Анди Зауер тренират бъдещи и настоящи SENSHI шампиони във Варна

Адреналин, тежки спаринги и безценен опит – така може да се опише първият по рода си SENSHI тренировъчен лагер с покани, който стартира на 16 октомври и продължава до 18 октомври. В продължение на три дни 32 сред най-обещаващите професионални бойци в категориите от 70 до 85 кг. в Европа тренират рамо до рамо под ръководството на световните кикбокс звезди, инструктори и съдии на SENSHI Алберт Краус и Анди Зауер.

Участниците преминават през натоварени технически и спаринг сесии, получавайки ценни съвети, ноу-хау и обратна връзка директно от двама от най-уважаваните имена в бойните спортове.

“Не всички пътища водят до Рим. Или по-просто казано – не всяка комбинация ще работи срещу всеки противник. Опитвайте, направете план в главата си и работете върху него,“ каза Алберт Краус - първият в историята K-1 световен шампион от турнира MAX (2002 г.), по време на първия ден от лагера, в който тренировките преминаха с висока интензивност и силен екипен дух.

Сред избраните участници са някои от най-популярните SENSHI бойци – Атанас Божилов (Mr. SENSHI), който има впечатляващите 23 победи на ринга на веригата досега, Владимир Вълов – Питбула, Драгомир Петров, Петър Стойков, Огнян Мирчев, Делян Георгиев, Деян Галинов и Константин Стойков, когото последно видяхме на 13 септември в една от трите супер битки на SENSHI 28 Grand Prix.

В лагера бяха поканени да се включат и редица международни бойци, сред които Само Петче от Словения – действащият европейски шампион на SENSHI в категория до 75 кг. и петкратен победител в организацията, Майкъл Сампери от Италия и Константин Русу от Молдова, които вече са се срещали на ринга на SENSHI 24, както и германецът Валентин Кнау, чийто опонент е бил Константин Стойков. Сред именитите бойци в лагера са Мариан Лапушнеану „Терорът“ от Румъния, Франжис Гома от Франция, Доминик Берецки от Унгария, Даниел Валенте от Италия, Янис Еминов от Гърция и много други.

Програмата на лагера включва седем интензивни тренировки – три през първия ден, три днес и една финална сесия в събота сутрин. Всяка сутрешна тренировка е посветена на техника и прецизност, следобедните – на бойни комбинации, а вечерите завършват с тежки спаринги, след които Краус и Зауер правят подробен анализ и дават безценна обратна връзка на участниците.

