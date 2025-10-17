Сръбската федерация прие оставката на Драган Стойкович

Драган Стойкович официално е освободен от поста селекционер на националния отбор на Сърбия. На заседание на Изпълнителния комитет е взето решение, придружено от съобщение на Футболния съюз на Сърбия, че вече нямат никакви задължения към него.

Официалното съобщение на ФСС гласи: След загубата от Албания и завръщането на националния отбор от Андора в Белград, Изпълнителният комитет на Футболния съюз на Сърбия на днешното си заседание в Стара Пазова взе решение за прекратяване по взаимно съгласие на договора със селекционера на А националния отбор Драган Стойкович, без никакви по-нататъшни задължения на ФСС към него. Едновременно с това беше констатирано и прекратяването по взаимно съгласие на сътрудничеството с членовете на треньорския щаб на Стойкович и директора на А отбора. Членовете на Изпълнителния комитет упълномощиха президента Драган Джайич и генералния секретар Бранко Радуйко през следващите дни да проведат разговори с потенциални кандидати за нов селекционер на нашия А национален отбор. Футболният съюз на Сърбия в най-кратък срок ще информира обществеността кой ще води националния отбор в ноемврийските квалификационни мачове за Световното първенство срещу Англия в Лондон и Латвия в Лесковац. По този повод още веднъж изразяваме благодарност на Драган Стойкович за всичко, което е направил през последните четири години и половина на поста селекционер – особено за класирането на отбора на Европейско и Световно първенство, както и за постигнатия успех в Лигата на нациите. Уважавайки голямото му футболно име, Футболният съюз на Сърбия пожелава на Драган Стойкович много късмет и успехи в бъдещите професионални предизвикателства.

Засега е известно, че ФСС все още не е провел официални разговори с нито един кандидат за горещия стол на националния отбор, а както научаваме от източници, близки до Съюза, потенциалните наследници на Пикси са няколко. Припомняме, че Пикси подаде оставка след мача с Албания и тежката загуба в Лесковац, която на практика остави Сърбия без Мондиал.

От седмици се шушука, че в играта е Велко Паунович, който преди няколко дни беше уволнен от Овиедо. И не са малко тези, които биха искали да видят именно популярния Паун на горещия стол на националния отбор. Въпреки това, шансовете за това, както научаваме, са много малки, а в подкрепа на това е и фактът, че Велко Паунович вече си е намерил нова работа.

Твърди се, че сред кандидатите веднага след напускането на Пикси са били Деян Станкович (който междувременно между редовете намекна, че няма да поеме поста), Славиша Йоканович (Ал Насър) и Марко Николич (АЕК Атина), а както Sportal.rs научи, към списъка с желания на ФСС се е присъединил и Александър Коларов, помощник-треньор на Интер, който известно време е изпълнявал функцията на селекционер на младежкия национален отбор на Сърбия. В момента най-големи шансове да седне на пейката на „орлите“ има настоящият треньор на Цървена звезда Владан Милоевич.

Dragan Stojković Piksi više nije selektor Srbije: FSS sporazumno raskinuo saradnju https://t.co/wo7gvdyabQ — SNM.rs - Serbian News Media (@serbianewsmedia) October 17, 2025

До края на този месец националният отбор със сигурност ще има нов селекционер. Своеобразен куриоз е, че всички кандидати за нов селекционер, освен Паунович, в момента имат работа. Както научаваме от неофициални източници, ако Владан Милоевич получи доверието на ФСС, той ще работи паралелно като селекционер и като треньор на Цървена звезда до декември, а след това през зимата сръбският шампион ще търси нов старши треньор.

"След четири години и половина вече не съм селекционер на А националния отбор на Сърбия", заяви Драган Стойкович. -Преди всичко искам най-искрено да благодаря на Футболния съюз на Сърбия за оказаното доверие – за мен беше чест и голяма привилегия да ръководя националния отбор на моята страна. Заедно успяхме да постигнем исторически резултат и след 24 години да свържем две големи състезания – Световно и Европейско първенство. Целта, която си поставих като селекционер, успяхме да постигнем. Завинаги ще помня сцените от Лисабон, защото това е един от най-красивите моменти в живота ми и един от най-големите успехи на сръбския футбол в новата история. В Лигата на нациите също представихме Сърбия по най-добрия възможен начин – класирахме се в А дивизия и в конкуренцията на много качествени национални отбори успяхме да запазим статуса си в елитния ранг на европейския футбол.

Искам да използвам тази възможност, за да благодаря на всички, които бяха с А отбора и около него – играчи, членове на треньорския щаб, момчетата от медицинския екип, икономическия отдел, маркетинговия и медийния екип – на всички хора, които безкористно работеха, помагаха и вярваха в нашата обща идея. Благодаря на обществеността и медиите за подкрепата през този период. Опитах се да направя всичко по силите си, за да дам шанс на играчи, които можеха да изберат друг път, да облекат фланелката на друг национален отбор – но те решиха да играят за Сърбия. През последните четири години и половина промотирахме голям брой млади футболисти, които, убеден съм, са бъдещето на сръбския футбол. На наследника на пейката на националния отбор, който и да е той, желая много късмет и успех. На Футболния съюз на Сърбия и на цялата футболна общественост желая да продължат да изграждат атмосфера на единство и подкрепа, защото само така можем да вървим напред. В мен винаги ще имат съюзник, фен и човек, за когото е чест да бъде до своята Сърбия. Както някога като играч гордо носех държавния герб, така и днес, със същия плам и любов, оставам до своята страна – до нашия отбор, нашия футбол и нашия народ.“