Втората порция мачове от петия кръг в Евролигата вече стартира

Петият кръг в Евролигата завършва с шест дербита днес, като вечерта ще бъде доста интересна, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите всички срещи на живо.

В първия мач Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър и Реал Мадрид започнаха битката помежду си в "Белградска Арена".

Убийствен старт за Милър-Макинтайър срещу Реал Мадрид, но Звезда изостава

Срещата между Валенсия и Монако също стартира.

В Турция започна и сблъсъка между Анадолу Ефес и Панатинайкос.

От 21:00 часа е сблъсъкът между АСВЕЛ Вильорбан и Виртус Болоня в Лион.

От 21:45 часа отборът на Апоел Тел Авив, който играе домакинските си мачове в България, гостува на Париж.

По същото време в Баскония приема Партизан.