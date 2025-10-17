Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Втората порция мачове от петия кръг в Евролигата вече стартира

Втората порция мачове от петия кръг в Евролигата вече стартира

  • 17 окт 2025 | 20:30
  • 503
  • 0
Втората порция мачове от петия кръг в Евролигата вече стартира

Петият кръг в Евролигата завършва с шест дербита днес, като вечерта ще бъде доста интересна, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите всички срещи на живо.

В първия мач Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър и Реал Мадрид започнаха битката помежду си в "Белградска Арена".

Убийствен старт за Милър-Макинтайър срещу Реал Мадрид, но Звезда изостава
Убийствен старт за Милър-Макинтайър срещу Реал Мадрид, но Звезда изостава

Срещата между Валенсия и Монако също стартира.

В Турция започна и сблъсъка между Анадолу Ефес и Панатинайкос.

От 21:00 часа е сблъсъкът между АСВЕЛ Вильорбан и Виртус Болоня в Лион.

От 21:45 часа отборът на Апоел Тел Авив, който играе домакинските си мачове в България, гостува на Париж.

По същото време в Баскония приема Партизан.

