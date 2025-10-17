Апоел и Париж стартираха дербито във Франция

Отборът на Апоел Тел Авив, който играе домакинските си мачове от Евролигата в България и тимът на Париж играят в мач от петия кръг от "турнира на богатите". Срещата стартира в 21:45 часа във френската столица, а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

В стартовата петица на Апоел попаднаха Крис Джоунс, Илайджа Брайънт, Василие Мицич, Ишмаил Уейнрайт и Даниел Отуру.

ПЪРВА ЧАСТ



След 4 минути игра резултатът в Париж е равен (12-12). Домакините поведоха с 15-12, но бързо гостите дръпнаха с 20-15.

Израелският гранд е с три победи и една загуба до момента в най-комерсиалния европейски баскетболен турнир, след като се наложи над Барселона (103-87), Анадолу Ефес (87-81) и Валенсия (100-93), а допусна поражение от Макаби Тел Авив (90-103) в "Арена София".

Френският тим също е с три успеха и едно поражение в сметката си от началото на сезона.