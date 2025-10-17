Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел и Париж стартираха дербито във Франция

Апоел и Париж стартираха дербито във Франция

  • 17 окт 2025 | 21:47
  • 395
  • 0
Апоел и Париж стартираха дербито във Франция

Отборът на Апоел Тел Авив, който играе домакинските си мачове от Евролигата в България и тимът на Париж играят в мач от петия кръг от "турнира на богатите". Срещата стартира в 21:45 часа във френската столица, а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

В стартовата петица на Апоел попаднаха Крис Джоунс, Илайджа Брайънт, Василие Мицич, Ишмаил Уейнрайт и Даниел Отуру. 

ПЪРВА ЧАСТ

След 4 минути игра резултатът в Париж е равен (12-12). Домакините поведоха с 15-12, но бързо гостите дръпнаха с 20-15.

Израелският гранд е с три победи и една загуба до момента в най-комерсиалния европейски баскетболен турнир, след като се наложи над Барселона (103-87), Анадолу Ефес (87-81) и Валенсия (100-93), а допусна поражение от Макаби Тел Авив (90-103) в "Арена София".

Френският тим също е с три успеха и едно поражение в сметката си от началото на сезона.

Следвай ни:

Още от Евролига

Убийствен мач за Милър-Макинтайър и победа за Звезда в дербито с Реал Мадрид

Убийствен мач за Милър-Макинтайър и победа за Звезда в дербито с Реал Мадрид

  • 17 окт 2025 | 22:03
  • 2812
  • 0
Натоварена вечер в Евролигата: ПАО громи в Турция, Монако с голям аванс срещу Валенсия

Натоварена вечер в Евролигата: ПАО громи в Турция, Монако с голям аванс срещу Валенсия

  • 17 окт 2025 | 22:00
  • 1519
  • 0
Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

  • 17 окт 2025 | 18:58
  • 2742
  • 0
Апоел гони четвърта победа в Евролигата срещу тежък съперник

Апоел гони четвърта победа в Евролигата срещу тежък съперник

  • 17 окт 2025 | 07:15
  • 1560
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 3073
  • 0
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 5084
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 10810
  • 15
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 39078
  • 92
ПСЖ 1:0 Страсбург, ранен гол на Баркола

ПСЖ 1:0 Страсбург, ранен гол на Баркола

  • 17 окт 2025 | 21:45
  • 899
  • 1
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 32587
  • 21
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 41677
  • 126
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 40409
  • 121