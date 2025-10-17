Убийствен старт за Милър-Макинтайър срещу Реал Мадрид, но Звезда изостава

Отборът на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си и Реал Мадрид играят в супердерби от петия кръг на Евролигата. След 10 минути игра в "Белградска Арена" "звездашите" изостават с 20-25.

Очаквано Коди е в стртовата петица на сръбския гранд, а там компания му правят Калинич, Монтеюнас, Монеке и Нвора. От другата страна застават Лайлс, Абалде, Маледон, Тавареш и Дек.

ПЪРВА ЧАСТ



След близо 3 минути игра резултатът е равен (4-4), а Коди вече наниза първите си 2 точки. За 4 минути Милър-Макинтайър вече е със 7 точки в сметката си, а Звезда води с 9-8. Гостите обаче обърнаха резултата в своя полза и при оставащи 4:30 минути до края на частта водят с 13-9. Продължават да водят баскетболистите на Реал, а разликата е 7 точки 2 минути преди края на първата четвърт. Коди доближи своя тим до съперника, намалявайки разликата на 5 точки с тройка със сирената (20-25), а точките му вече са 12, към които добавя 3 борби и 1 асистенция.

ВТОРА ЧАСТ



След 2 минути игра сърбите изостават с 20-29. Разликата скочи на 10 точки в полза на гостите (32-22), при оставащи около 7 минути.

До момента "звездашите" са с две победи и две загуби в сметката си. Те успяха да се наложат над Фенербахче (86-81) и Жалгирис (88-79), а отстъпиха на Олимпия Милано (82-92) и Байерн Мюнхен (88-97).



Испанският гранд пък е стри успеха и едно поражение в сметката си.