Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Две тежки контузии белязаха мача Анадолу Ефес - Панатинайкос

Две тежки контузии белязаха мача Анадолу Ефес - Панатинайкос

  • 17 окт 2025 | 22:50
  • 2655
  • 0

Отборът на Панатинайкос победи с 95-81 Анадолу Ефес като гост в мач от петия кръг на Евролигата, но срещата бе белязана от крайно неприятна сцена. Пет минути преди края на втората част тежка контузия получи гръцкият национал в състава на турския тим Йоргос Папаянис, който беше изнесен от терена с носилка. Травмата на центъра е в коляното и все още не се знае колко време ще отсъства. Турският баскетболист Ерджан Османи пък извади рамото си.

Иначе, в първите две части и двата отбора играха с еднакъв интензитет, като гостите след първите 20 минути игра имаха само точка преднина пред Ефес и резултатът беше 43:43. Третата част беше тази, която отдалечи Ефес от победата, тъй като в нея турският отбор отбеляза едва 10 точки, докато Панатинайкос доминираше с 26.

Последната четвърт послужи на "детелините" само да потвърдят победата с краен резултат 95-81. В следващия кръг на Евролигата, на 24 октомври Анадолу Ефес ще играе в турското дерби срещу Фенербахче, докато в същия ден Панатинайкос се изправя срещу Виртус Болоня.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Убийствен мач за Милър-Макинтайър и победа за Звезда в дербито с Реал Мадрид

Убийствен мач за Милър-Макинтайър и победа за Звезда в дербито с Реал Мадрид

  • 17 окт 2025 | 22:03
  • 5125
  • 0
Натоварена вечер в Евролигата: интрига до последно между Баскония и Партизан

Натоварена вечер в Евролигата: интрига до последно между Баскония и Партизан

  • 17 окт 2025 | 23:00
  • 2148
  • 0
Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

  • 17 окт 2025 | 18:58
  • 3118
  • 0
Апоел гони четвърта победа в Евролигата срещу тежък съперник

Апоел гони четвърта победа в Евролигата срещу тежък съперник

  • 17 окт 2025 | 07:15
  • 1571
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 3083
  • 0
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 5105
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 17821
  • 19
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 45220
  • 116
ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

  • 17 окт 2025 | 23:00
  • 3240
  • 2
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 34574
  • 22
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 44096
  • 144
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 45913
  • 145