Две тежки контузии белязаха мача Анадолу Ефес - Панатинайкос

Отборът на Панатинайкос победи с 95-81 Анадолу Ефес като гост в мач от петия кръг на Евролигата, но срещата бе белязана от крайно неприятна сцена. Пет минути преди края на втората част тежка контузия получи гръцкият национал в състава на турския тим Йоргос Папаянис, който беше изнесен от терена с носилка. Травмата на центъра е в коляното и все още не се знае колко време ще отсъства. Турският баскетболист Ерджан Османи пък извади рамото си.

Иначе, в първите две части и двата отбора играха с еднакъв интензитет, като гостите след първите 20 минути игра имаха само точка преднина пред Ефес и резултатът беше 43:43. Третата част беше тази, която отдалечи Ефес от победата, тъй като в нея турският отбор отбеляза едва 10 точки, докато Панатинайкос доминираше с 26.

Последната четвърт послужи на "детелините" само да потвърдят победата с краен резултат 95-81. В следващия кръг на Евролигата, на 24 октомври Анадолу Ефес ще играе в турското дерби срещу Фенербахче, докато в същия ден Панатинайкос се изправя срещу Виртус Болоня.

Следвай ни:

Снимки: Imago