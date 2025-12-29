Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Димитрова: Исках да съм балерина, а станах гимнастичка

Весела Димитрова: Исках да съм балерина, а станах гимнастичка

  • 29 дек 2025 | 19:00
  • 609
  • 1
Весела Димитрова: Исках да съм балерина, а станах гимнастичка

Треньорът на ансамбъла ни по художествена гимнастика Весела Димитрова гостува в подкаста "Код Спорт“, където за първи път разказа нечувани до сега истории от работата си начело на отбора, донесъл редица отличия на България.

Димитрова не подмина темата със споровете със съдийството в художествената гимнастика и разкри какво е било в основата на историческото злато, спечелено от ансамбъла на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

А защо Весела Димитрова веднъж е лъгала Илиана Раева, как се е хранила с четка за зъби в Япония, защо е трябвало да използва актьорските си умения в Бразилия и защо не е станала балерина – гледайте в целия епизод.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Други спортове

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 10531
  • 2
Без сериозни грешки на фаворитите в третия кръг на Световното по дартс

Без сериозни грешки на фаворитите в третия кръг на Световното по дартс

  • 29 дек 2025 | 01:58
  • 3836
  • 0
Антоанета Стефанова се класира на 20-о място на световното първенство по ускорен шахмат

Антоанета Стефанова се класира на 20-о място на световното първенство по ускорен шахмат

  • 28 дек 2025 | 18:56
  • 1891
  • 2
Антоанета Стефанова е 15-а след осмия кръг на Световното в Дубай

Антоанета Стефанова е 15-а след осмия кръг на Световното в Дубай

  • 27 дек 2025 | 19:53
  • 2899
  • 5
Стефанова в челото след първия ден на Световното в Доха

Стефанова в челото след първия ден на Световното в Доха

  • 26 дек 2025 | 22:19
  • 1012
  • 4
Не е само футболът - счупен е рекордът на "Боксинг дей" за крикет мач

Не е само футболът - счупен е рекордът на "Боксинг дей" за крикет мач

  • 26 дек 2025 | 11:08
  • 2155
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 29396
  • 32
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 56856
  • 1
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 12175
  • 2
Здрава битка и изравнени сили във Варна!

Здрава битка и изравнени сили във Варна!

  • 29 дек 2025 | 19:40
  • 3981
  • 4
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 32363
  • 21
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 62685
  • 150