  Съмър Макинтош и Тадей Погачар са най-добрите спортисти на годината в анкетата на „Екип"

Съмър Макинтош и Тадей Погачар са най-добрите спортисти на годината в анкетата на „Екип“

  29 дек 2025 | 14:42
Съмър Макинтош и Тадей Погачар са най-добрите спортисти на годината в анкетата на „Екип“

Състезателката по плуване Съмър Макинтош и колоездачът Тадей Погачар бяха обявени за най-добрите спортисти на годината в анкетата на френския спортен вестник „Екип“.

Както всяка година от 1975 година насам, „Екип“ избра топ 10 при мъжете и при жените чрез тайно гласуване.

Трикратна олимпийска шампионка от Париж 2024 Макинтош отново блеснапрез 2025-а и събра 628 точки. Канадката увеличи колекцията си от златни медали, след като стана четирикратна световна шампионка в Сингапур (400 метра, 200 метра бътерфлай, 200 метра съчетано и 400 метра съчетано), а освен това зае трето място на 800 метра.

Тя победи за трофея две американски атлетки - двукратната световна шампионка Сидни Маклафлин-Леврон (400 метра и 4 по 400 метра) с 516 точки и новата кралица в спринта Мелиса Джеферсън-Уудън, която взе три титли на Световното първенство в Токио (100 метра, 200 метра и 4 по 100 метра) с 425.

От 2012-а, когато „Екип“ награждава мъже и жени, Макинтош е втората състезателка по плуване, която получава трофея, след американката Кейти Ледецки през 2014 и 2017 година.

При мъжете първи е победителят в колоездачната Обиколка на Франция Тадей Погачар (Словения) с 821 точки, който триумфира за четвърти път в състезанието в кариерата си.

Втори е шведът Арманд Дуплантис със 799, който постави четири световни рекорда в овчарския скок през сезона. Трети е лидерът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас с 252 точки. Сред най-значимите постижения за годината на испанеца са титлите му от Откритото първенство на САЩ и от "Ролан Гарос". Футболистът Усман Дембеле остана четвърти в тази международна класация.

Погачар е само вторият колоездач, спечелил наградата на престижното френско издание, след Грег Лемонд през 1989 година.

