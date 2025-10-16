Валяците и Локомотив София откриват сезона в ръгбито

Популярни
  16 окт 2025
Със срещата между Валяците (Перник) и Локомотив (София) ще бъде открит новият сезон в Държавното първенство по ръгби за мъже. Двубоят ще се състои на 19 октомври (неделя) от 11:00 часа на стадиона в Дивотино, съобщиха от БФРъгби.

Другата среща от първия кръг на надпреварата между НСА и Янтра ще стартира същия ден от 14:00 часа в Националната спортна академия в София. Шесткратният шампион Балкански котки почива, като ще започне защитата на титлата си от втория кръг на 9 ноември от 14:00 часа в Берковица с домакинство на Валяците.

На 26 октомври от 15:00 часа  на стадион "Локомотив" в София ще се състои финалът на турнира за Купа България между домакините от Локомотив и Валяците.

Есенният дял от кампанията приключва на 6 декември с двубоите Локомотив - Балкански котки и Янтра - Валяците.

програма  за есенния дял на Държавното първенство по ръгби за мъже за сезон 2025/2026 първи кръг, 19 октомри: Валяците (Перник) - Локомотив (София) НСА (София) - Янтра (Габрово) Балкански котки (Берковица) - почива  втори кръг, 9 ноември: Локомотив - НСА Балкански котки - Валяците Янтра - почива  трети кръг, 16 ноември: НСА - Балкански котки Янтра - Локомотив Валяците - почива  четвърти кръг, 30 ноември: Валяците - НСА Балкански котки - Янтра Локомотив - почива  пети кръг, 6 декември: Локомотив - Балкански котки Янтра - Валяците НСА - почива

