Валяците и Локомотив София откриват сезона в ръгбито

Със срещата между Валяците (Перник) и Локомотив (София) ще бъде открит новият сезон в Държавното първенство по ръгби за мъже. Двубоят ще се състои на 19 октомври (неделя) от 11:00 часа на стадиона в Дивотино, съобщиха от БФРъгби.

Другата среща от първия кръг на надпреварата между НСА и Янтра ще стартира същия ден от 14:00 часа в Националната спортна академия в София. Шесткратният шампион Балкански котки почива, като ще започне защитата на титлата си от втория кръг на 9 ноември от 14:00 часа в Берковица с домакинство на Валяците.

На 26 октомври от 15:00 часа на стадион "Локомотив" в София ще се състои финалът на турнира за Купа България между домакините от Локомотив и Валяците.

Есенният дял от кампанията приключва на 6 декември с двубоите Локомотив - Балкански котки и Янтра - Валяците.

програма за есенния дял на Държавното първенство по ръгби за мъже за сезон 2025/2026 първи кръг, 19 октомри: Валяците (Перник) - Локомотив (София) НСА (София) - Янтра (Габрово) Балкански котки (Берковица) - почива втори кръг, 9 ноември: Локомотив - НСА Балкански котки - Валяците Янтра - почива трети кръг, 16 ноември: НСА - Балкански котки Янтра - Локомотив Валяците - почива четвърти кръг, 30 ноември: Валяците - НСА Балкански котки - Янтра Локомотив - почива пети кръг, 6 декември: Локомотив - Балкански котки Янтра - Валяците НСА - почива