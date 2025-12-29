Популярни
Мъжкият национален тим по хандбал на България се събира в Шумен

  • 29 дек 2025 | 15:38
  • 243
  • 0
Мъжкият национален тим по хандбал на България се събира в Шумен

Мъжкият национален отбор по хандбал на България се събира още в първите дни на новата година за предстоящите два мача срещу Турция от предквалификациите (т. нар. Promotion Round) за Европейското първенство през 2028-а, съобщават от Българската федерация по хандбал.

Двата тима ще изиграят по един мач на разменено гостуване. Първият двубой ще се проведе на 7 януари в „Арена Шумен“ от 18:30 часа, а реваншът предстои четири дни по-късно — на 11 януари в Орду (Труция).

Българските национали ще се съберат на 3 януари в Шумен и ще имат няколко дни за подготовка преди първия мач срещу противниците си от Турция. Селекционерът Илиян Василев е включил в групата шестима хандбалисти, състезаващи се в чужбина, начело с играещия помощник-треньор Светлин Димитров от френския елитен Шартр.

В състава попаднаха още играчите на ТУС Винхорст (Германия) Николай Петров и Иво Петков, Иван Петков от друг германски тим Валендар, Кристиан Василев от френския Кавигал (Ница) и състезаващият се за люксембургския Берхем Валентин Митев.

По четирима хандбалисти са повикани от Локомотив (Горна Оряховица) и Шумен 61, а по един представител в националния отбор имат Спартак (Варна) и носителят на Купата на България Фрегата (Бургас).

България заслужи правото да участва в Promotion Round от пресявките за Евро 2028, след като спечели второ място в турнира на Международната федерация по хандбал - IHF Emerging Nations Championship, проведен във Варна през март тази година.

Победителят от двата мача с Турция ще се класира за същинската фаза на квалификациите.

Пълният състав, на който ще разчита старши треньорът Илиян Василев: Николай Петров, Стефан Димитров, Владислав Йоргов, Иван Петков, Андрей Жечев, Иво Петков, Енгинджан Хюсеин, Валентин Митев, Николай Генов, Росен Колев, Светлин Димитров, Димитър Грозев, Кирил Славов, Тодор Калчев, Божидар Симеонов и Кристиан Василев.

