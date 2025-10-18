Популярни
Левски приема Миньор в люто дерби от Sesame НБЛ

  • 18 окт 2025 | 07:00
  • 155
  • 1
Левски приема Миньор в люто дерби от Sesame НБЛ

Отборите на Левски и Миньор 2015 ще се изправят един срещу друг в първия мач от третия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 13:00 часа в столичната зала "Триадица", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

До този момент "сините" са с две поражения в сметката си. Те загубиха на старта от Рилски спортист (70-105), а след това и от Спартак Плевен (66-81).

Миньор пък е с едно поражение от Рилски спортист (77-89) и една победа над Академик Бултекс 99 (83-80).

