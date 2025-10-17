20 състезатели ще представят България на Балканския шампионат по крос-кънтри

20 български състезатели ще участват на Балканския шампионат по крос-кънтри, който ще се проведе на 8 ноември в Румъния. "БФЛА осигурява чрез своите спонсори финансиране за участието на още 10 състезатели. Така ще гарантираме участието на общо 20-членен национален отбор (състезатели и официални лица), който ще представи България на това важно международно събитие", заявиха от Българска федерация лека атлетика.

Балканската атлетика поема разходите за 10 души - 7 състезатели и 3 официални лица.

Съставът на България ще бъде определен след националното първенство по крос-кънтри другата седмица.