  Барселона официално получи така чаканото първо разрешително за "Камп Ноу"

  17 окт 2025 | 15:13
Барселона официално обяви, че клубът е получил дългоочакваното първо разрешително от градска управа за завръщането на “Камп Ноу”. Става дума за т.нар. Фаза 1А, която позволява присъствието на фенове на първите две нива на основната трибуна, както и на южната такава. Точният размер на разрешения в момента капацитет е 25 991 зрители. В това число влизат и 81 места за хора с ограничена подвижност.

Настъпи важен ден за завръщането на Барселона на “Камп Ноу”
Настъпи важен ден за завръщането на Барселона на “Камп Ноу”

Клубът продължава да работи по получаването на лиценза за ползване на фаза 1В, след получаването на който капацитетът ще бъде увеличен до 45 401 зрители. Плановете на ръководството са да се започне да използва на стадиона едва тогава, защото завръщане при настоящия капацитет не би било икономическо изгодно. Очакванията са вторият лиценз да бъде издаден до средата на ноември. Ако всичко е наред, Барселона може да се завърне в своя дом за мача с Атлетик Билбао на 22 ноември. Дотогава тимът на Ханзи Флик ще продължи да играе на “Монтжуик”.

Първият лиценз трябваше да бъде получен още през септември, но различните инспекции откриха някои грешки, които впоследствие бяха коригирани.

