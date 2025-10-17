Стела Енева дарява на НСА първия си сребърен паралимпийски медал

Именитата атлетка и възпитаничка на НСА “Васил Левски“ Стела Енева ще дари на Академията сребърния си медал в хвърлянето на диск, от паралимпийските игри Пекин 2008. Срещата-разговор под надслов “Сила, дух и наследство – пътят на Стела Енева“ ще се състои в Олимпийския и образователен център на 23 октомври 2025 г. (четвъртък) от 10:00 ч..

Отличието, което Енева ще остави в музейната експозиция на Спортната академия, е първото от трите най-значими в богатата кариера на успешната спортистка заедно с двата сребърни медала на диск и гюле от паралимпийските игри Лондон 2012. Наред с това Енева е шампионка от световни и европейски първенства по лека атлетика за спортисти с увреждания.