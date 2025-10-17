Популярни
  2. Волейбол
  Монца, с Мартин Атанасов и Жасмин Величков, приключи подготовката си със загуба

  • 17 окт 2025 | 14:38
  • 245
  • 0
Отборът на Веро Волей (Монца), в който през новия сезон ще играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, приключи подготовката си за новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Масимо Екели паднаха като гости на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:4 (20:25, 20:25, 18:25, 23:25) в последната си контрола преди старта на сезона.

Мартин Атанасов започна като титуляр за Монца, но след това бе заменян периодично, докато Жасмин Величков влизаше като резерва. Атанасов се отчете с 5 точки, а Величков завърши с 6 точки в актива си. Най-резултатни за Монца пък станаха Леандро Моска и унгарецът Кристиан Падар с по 10 точки.

Монца ще започне сезона в Суперлигата с домакинство на гранда Сър Суса Скай (Перуджа). Мачът е във вторник (21 октомври) от 21,30 часа българско време.

