  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Жасмин Величков заби 22 точки, Монца удари Падуа на Борис Начев

  • 12 окт 2025 | 20:57
  • 1432
  • 0

Младежкият национал Жасмин Величков изигра страхотен двубой за своя клуб Веро Волей (Монца).

Монца победи Сонепар (Падуа) с 3:2 (24:26, 25:20, 22:25, 25:20, 15:10) в двубой за третото място на турнира “Quarto Trofeo Ferramenta Astori ” в Монтекияри.

Жасмин Величков започна като титуляр за Монца и заби 22 точки за успеха.

Националът Мартин Атанасов влизаше като резерва и добави 3 точки.

За MVP бе обявен финландецът Лука Мартила, който записа 11 точки (1 блок).

Борис Начев стартира двубоя като титуляр за Падуа и записа 8 точки.

Двубоят бе изключително оспорван и трябваше да се реши в тайбрек.

В него волейболистите на Масимо Екели поведоха с 4:0 и 8:3. Жасмин Величков реализира и победната точка за 15:10.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) - СОНЕПАР (ПАДУА) 3:2 (24:26, 25:20, 22:25, 25:20, 15:10)

МОНЦА: Найп 3, Кристиан Падар 11, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 22, Лука Мартила 11, Якопо Ларица 8, Леандро Моска 4 - Леандро Сканферла-либеро (Томас Берета 5, МАРТИН АТАНАСОВ 3, Фраскио 7, Ерик Рьорс, Киампи)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ

ПАДУА: Вук Тодорович, Неманя Машулович 6, Давиде Гардини 16, Ориоли 18, БОРИС НАЧЕВ 8, Алберто Поло 1 - Бенжамен Диез-либеро (Дзопелари 1, Томазо Стефани 6, Тоскани-либеро, Труокио 7, МакРейвън 1, Тим Хелд 3)

Старши треньор: ЯКОПО КУТИНИ.

