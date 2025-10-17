Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Пол Тергат изпрати елитните кенийски бегачи за маратона в Кейптаун

Пол Тергат изпрати елитните кенийски бегачи за маратона в Кейптаун

  • 17 окт 2025 | 14:37
  • 178
  • 0
Пол Тергат изпрати елитните кенийски бегачи за маратона в Кейптаун

Елитният контингент от кенийски атлети беше официално изпратен за предстоящия маратон Sanlam в Кейптаун, насрочен за неделя, 18 октомври.

Събитието беше ръководено от иконата на кенийското бягане на дълги разстояния д-р Пол Тергат, който е основател на наградите SOYA и член на Международния олимпийски комитет (МОК).

В центъра на вниманието бяха атлетите, които демонстрираха готовност да приемат предизвикателството.

Звездите с потенциал за подиума

Изпратеният отбор включва някои от най-обещаващите кенийски бегачи на дълги разстояния. Всички те са утвърдени атлети с впечатляващи международни постижения и сериозен потенциал за класиране на подиума.

В състава влизат Лилиан Джепкорир Чебий, Винсент Кипиегон Роно, Джозефат Кипкоеч, Едуин Киптоо, Фрида Чепките Лодепа, Фломена Чепкиач Нгурасия, Годфри Мусанга и Джафет Киптоо Киплагат.

Тези атлети се отправят към състезание, което вече е сред най-големите сцени за бегачите на дълги разстояния, присъединявайки се към емблематични маратони в градове като Бостън, Лондон и Ню Йорк.

Победителите в надпреварата ще имат шанса да спечелят значителна награда от 40 000 долара.

