Алекс Грозданов с 14 точки за Богданка в последната контрола

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) завършиха с победа в последната си контрола преди началото на новия сезон в местната ПлюсЛига. Грозданов и съотборниците му направиха пълен обрат и се наложиха над Асеко Ресовия (Жешув) с 3:2 (25:27, 21:25, 25:21, 25:21, 15:12).

Алекс Грозданов изигра отличен мач и стана втори по резултатност с 14 точки. Най-полезен за Богданка стана новото френско попълнение Ирир Ено със 17 точки, а Кевин Сасак завърши с 13 точки за победата. За тима на Ресовия Артур Шалпук също реализира 17 точки, а Карол Бутрин и Ясин Луати приключиха с 13 и 11 точки.

Алекс Грозданов и Богданка ще започнат защитата на титлата си в Полша с гостуване на Стийм Хемарпол Политехника (Ченстохова). Мачът, който ще бъде последен от програмата на първия кръг на първенството, ще бъде в сряда (22 октомври) от 21,30 часа българско време.

