Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов с 14 точки за Богданка в последната контрола

Алекс Грозданов с 14 точки за Богданка в последната контрола

  • 17 окт 2025 | 13:41
  • 215
  • 0
Алекс Грозданов с 14 точки за Богданка в последната контрола

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) завършиха с победа в последната си контрола преди началото на новия сезон в местната ПлюсЛига. Грозданов и съотборниците му направиха пълен обрат и се наложиха над Асеко Ресовия (Жешув) с 3:2 (25:27, 21:25, 25:21, 25:21, 15:12).

Алекс Грозданов изигра отличен мач и стана втори по резултатност с 14 точки. Най-полезен за Богданка стана новото френско попълнение Ирир Ено със 17 точки, а Кевин Сасак завърши с 13 точки за победата. За тима на Ресовия Артур Шалпук също реализира 17 точки, а Карол Бутрин и Ясин Луати приключиха с 13 и 11 точки.

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) с първи трофей за сезона
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) с първи трофей за сезона

Алекс Грозданов и Богданка ще започнат защитата на титлата си в Полша с гостуване на Стийм Хемарпол Политехника (Ченстохова). Мачът, който ще бъде последен от програмата на първия кръг на първенството, ще бъде в сряда (22 октомври) от 21,30 часа българско време.

Алекс Грозданов: Бленджини напълно промени облика на България
Алекс Грозданов: Бленджини напълно промени облика на България
Следвай ни:

Още от Волейбол

Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон

Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон

  • 16 окт 2025 | 20:58
  • 1019
  • 0
Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик

Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик

  • 16 окт 2025 | 20:52
  • 867
  • 0
БНТ 3 ще излъчи мача Марица - Левски на старта на женското първенство

БНТ 3 ще излъчи мача Марица - Левски на старта на женското първенство

  • 16 окт 2025 | 20:35
  • 1160
  • 0
Алекс Грозданов: Бленджини напълно промени облика на България

Алекс Грозданов: Бленджини напълно промени облика на България

  • 16 окт 2025 | 20:27
  • 1671
  • 2
Виктор Йосифов на 40!

Виктор Йосифов на 40!

  • 16 окт 2025 | 17:58
  • 1318
  • 1
Мохамад Реза Бейк: В ЦСКА съм, за да стана шампион

Мохамад Реза Бейк: В ЦСКА съм, за да стана шампион

  • 16 окт 2025 | 17:10
  • 4908
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 50
  • 0
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 17069
  • 57
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 3710
  • 0
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 3602
  • 1
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 18239
  • 49
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 4563
  • 0