Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) с първи трофей за сезона

Капитанът на националния отбор на България, който стигна до сребърните медали на Световното първенство във Филипините, Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК (Люблин) спечелиха първи трофей от началото на сезона.

Шампионите на Полша от Богданка спечелиха финалната среща на турнира “Богданка Волей Къп 2025”, след като се наложиха над Пройект (Варшава) с 3:2 (21:25, 25:22, 28:26, 22:25, 19:17).

Ас на новия канадски диагонал на Богданка Джаксън Йънг изведе шампионите но мачбол при 16:15 в тайбрека. Атака в аут на Линус Вебер донесе успеха на Богданка в 5-ата част със 17:15.

Tęskniliśmy za tą radością w Hali Globus 🤩 pic.twitter.com/iNCgtM0jEN — BOGDANKA LUK Lublin (@LukLublin) October 12, 2025

Алекс Грозданов бе избран за един от най-добрите централни блокировачи в Идеалния отбор на турнира.

Volley Cup 2025 Dream Team

P: 🇵🇱Bednorz, 🇵🇱Wachnik

Ś: 🇧🇬Grozdanow, 🇵🇱Kłos

L: 🇧🇷Thales

R: 🇵🇱Komenda

A: 🇵🇱Sasak

MVP 🇨🇦J. Young — Ewa Mac (@EwaMac1) October 12, 2025

Джаксън Йънг бе избран за MVP.

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - ПРОЙЕКТ (ВАРШАВА) 3:2 (20:25, 25:22, 28:26, 22:25, 19:17)

БОГДАНКА: Марчин Коменда, Джаксън Йънг 21, Кевин Сасак 15, Якуб Вахник 14, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 5, Финиън МакКарти 1 - Талес Хос-либеро (Мачей Чирек-либеро, Матеуш Малиновски 13, Дейнън Гийма 3, Мачей Заяц 3, Рафал Прокопчук)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

ВАРШАВА: Михал Козловски, Линус Вебер 24, Кевин Тили 8, Бертош Беднож 14, Карол Клос 8, Юрий Семенюк 7 - Дамиан Войташек-либеро (Мачей Олендерек-либеро, Ян Фирлей 1, Бартош Гомулка 5, Брендън Купърс 5, Бортош Фирст 8, Якуб Щрулак 2)

Старши треньор: ТОМИ ТИЛИКАЙНЕН.