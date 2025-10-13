Популярни
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) с първи трофей за сезона

  • 13 окт 2025 | 11:30
  • 1030
  • 3

Капитанът на националния отбор на България, който стигна до сребърните медали на Световното първенство във Филипините, Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК (Люблин) спечелиха първи трофей от началото на сезона.

Шампионите на Полша от Богданка спечелиха финалната среща на турнира “Богданка Волей Къп 2025”, след като се наложиха над Пройект (Варшава) с 3:2 (21:25, 25:22, 28:26, 22:25, 19:17).

Ас на новия канадски диагонал на Богданка Джаксън Йънг изведе шампионите но мачбол при 16:15 в тайбрека. Атака в аут на Линус Вебер донесе успеха на Богданка в 5-ата част със 17:15.

Алекс Грозданов бе избран за един от най-добрите централни блокировачи в Идеалния отбор на турнира.

Джаксън Йънг бе избран за MVP.

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - ПРОЙЕКТ (ВАРШАВА) 3:2 (20:25, 25:22, 28:26, 22:25, 19:17)
БОГДАНКА: Марчин Коменда, Джаксън Йънг 21, Кевин Сасак 15, Якуб Вахник 14, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 5, Финиън МакКарти 1 - Талес Хос-либеро (Мачей Чирек-либеро, Матеуш Малиновски 13, Дейнън Гийма 3, Мачей Заяц 3, Рафал Прокопчук)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА
ВАРШАВА: Михал Козловски, Линус Вебер 24, Кевин Тили 8, Бертош Беднож 14, Карол Клос 8, Юрий Семенюк 7 - Дамиан Войташек-либеро (Мачей Олендерек-либеро, Ян Фирлей 1, Бартош Гомулка 5, Брендън Купърс 5, Бортош Фирст 8, Якуб Щрулак 2)
Старши треньор: ТОМИ ТИЛИКАЙНЕН.

