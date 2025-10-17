Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Изгряващата британска звезда в спринта Ейми Хънт разкри нагласата, с която шокира Шерика Джаксън пред ямайските фенове в Токио

  • 17 окт 2025 | 13:36
Изгряващата британска звезда в спринта Ейми Хънт разкри нагласата, с която шокира Шерика Джаксън пред ямайските фенове в Токио

Изгряващата британска спринтьорка Ейми Хънт разкри как е шокирала света на леката атлетика, печелейки сребърен медал на 200 метра за жени и изпреварвайки действащата шампионка Шерика Джаксън пред шумна ямайска публика.

Златото бе спечелено от Мелиса Джеферсън-Уудън, която направи истински фурор с време 21.68 секунди и завърши рядко срещания дубъл на 100 и 200 метра на Световното първенство през 2025 г.

Хънт пресече финалната линия с време 22.14 секунди, а Джаксън остана плътно зад нея с 22.18 секунди. Победата на Джеферсън-Уудън затвърди статута ѝ на една от елитните състезателки в спорта.

По време на гостуване в YouTube канала Spencer Matthews-Untapped, Хънт разказа подробно за пътя си към среброто в онази историческа вечер – постижение, което я превръща в една от най-вълнуващите млади надежди за бъдещето.

"Стига Та Лу-Смит да не ме настигнеше, всичко беше наред“

Това, което направи представянето на Хънт още по-забележително, беше менталната нагласа, която тя избра да възприеме преди, по време и след състезанието, като нейната добра приятелка Мари Жозе Та Лу-Смит се оказа катализатор за представянето ѝ.

Тази нагласа оформи нейната атака. Позиционирана в пети коридор и до голяма степен пренебрегвана от анализатори и фенове, Хънт знаеше, че трябва да остави своя отпечатък рано.

По време на полуфиналите тя постигна едно от най-бързите времена, но обществените очаквания не я поставяха сред фаворитите за медал. Въпреки това тя влезе в състезанието с тиха увереност, дори на фона на атмосферата, която подкрепяше ямайските икони и морето от жълти фланелки по трибуните.

Тя си спомни фалстарта – ранна грешка на друга състезателка – като ключов психологически тест, който преодоляла, като мигновено се е пренастроила.

"Не можеш да мислиш за това – трябва напълно да се нулираш и да го направиш отново.“

В минутите преди състезанието Хънт призна, че в главата ѝ е звучала музика, за да успокои нервите и да канализира напрежението. Мантрата ѝ е била проста, сурова и целенасочена:

"В главата ми има много вътрешен диалог – псувни... Излез и ги разбий.“

Тя призна, че някои от изразите ѝ биха изглеждали крайни, особено ако бъдат уловени от камерите, но това е била точно агресията, от която се е нуждаела.

Веднъж застанала на стартовото блокче, тя елиминирала всички разсейващи фактори и се е съсредоточила изцяло върху изпълнението: експлозивен старт, бягане без напрежение и разчитане на силата си, когато другите започнат да се уморяват.

Нейният вътрешен диалог и менталното пренастройване под напрежение показват зрялост, надхвърляща годините ѝ – зрялост, изкована в тренировки и опит. Пред враждебна публика и срещу страховити опоненти, тя изпълни плана си и изпревари Jackson в последните метри.

Междувременно златното представяне на Джеферсън-Уудън издигна кампанията ѝ до легендарен статут. Нейното време от 21.68 секунди донесе не просто победа, а заявка, която я нарежда сред малцината, печелили и двете спринтови титли на световно първенство.

Джаксън, действащата двойна световна шампионка, която се бореше с контузии, този път остана в сянка – първо от чистата доминация на Джеферсън-Уудън и второ от неотстъпчивата решителност на Хънт.

За Хънт среброто е първият ѝ индивидуален световен медал и сигнал, че тя наистина принадлежи към елита на спринта. Нейното послание към бъдещите конкуренти е ясно: вярата, менталната сила и безстрашната агресия могат да сринат бариери – дори на най-голямата сцена.

Снимки: Gettyimages

