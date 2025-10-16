Популярни
  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) започна ремонт на базата си

Ботев (Пд) започна ремонт на базата си

  16 окт 2025
Ботев (Пд) започна ремонт на базата си

Ръководството на Ботев (Пловдив) започна ремонтни дейности по Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

„Уважаеми ботевисти,

Информираме ви, че след четиригодишен застой в инвестициите в нашата база - Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“, ПФК Ботев Пловдив започна поредица от значими действия по подобряване на условията за тренировки на първия отбор и на децата от нашата школа, на които ще разчитаме изключително много в идните години.

При поемането на управлението заварихме тревните терени и сградния фонд в потресаващо състояние, поради което се наложи да се разделим с хората, които доскоро отговаряха за поддръжката на базата.

В момента се извършва възстановяване на централния терен, на който до неотдавна провеждахме домакинствата си в Първа лига, преди завръщането в нашия дом – стадион „Христо Ботев“.

Веднага след приключването на този процес ще започне и ремонт на съседния голям тренировъчен терен.

Днес започна изграждане на осветление на два тренировъчни терена, използвани от нашата Детско-юношеска школа. Това ще даде възможност за по-дълги и по-качествени тренировки през тъмната част на деня и ще помогне да върнем много от нашите деца, които изгубихме през последните три години.

Клубът ще се включи в програмата на Министерството на младежта и спорта за изграждане на нов изкуствен терен, тъй като настоящият е в изключително лошо състояние. Планирано е участие и в програмата на БФС за изграждане на два малки изкуствени терена.

Планът за възраждането на школата на Ботев Пловдив вече е изготвен и се изпълнява поетапно. Целта ни е нашите футболисти и деца да тренират и да се развиват в най-добрите възможни условия.

ПФК Ботев Пловдив изказва искрена благодарност към нашите партньори – „Филкаб“ и „Динамик Електрик Груп“, за тяхната безценна помощ при изграждането на осветлението на двата тренировъчни терена за децата ни.

Вашата подкрепа е безценна за нас и за бъдещето на „жълто-черната“ школа!

Благодарим ви от сърце!“.

 

