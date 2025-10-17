Йордан Миленов: Отиваме във Варна за точки

Утре, Ботев (Нови пазар) играе във Варна с местния Олимпик. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни сериозен тест срещу отбор от млади момчета, амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Ние сме по-опитни. Последният ни мач беше от турнира за купата на България. Играхме срещу съперник от професионалния футбол и показахме потенциал. Това представяне ни дава увереност. Знаем, че ще е трудно във Варна. Ще направим възможното да се представим на ниво, с надеждата да вземем нещо от двубоя“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещ президент на Ботев.

Снимки: sportist-svoge.net