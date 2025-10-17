Николай Боянов: Знаят какво правят

В неделя, Партизан (Червен бряг) играе с втория отбор на Етър във Велико Търново. Срещата е от деветия кръг на Северозападна Трета лига.

„Предстои ни гостуване на отбор, който се представя добре от началото на сезона. Води го качествен треньор Стефан Ангелов, който учи играчите си на модерен футбол. Подготвени са и знаят какво правят. Тежко ще е за нас и по отношение на терена, защото е изкуствен. Имаме доста кадрови проблеми и дори няма яснота, дали някои от състезателите ни ще тренират до мача, камо ли да играят. Не се оплакваме. Това е част от футбола. Излизаме и 90 минути ще се борим с амбицията да вземем максимума“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на червенобрежкия тим.

Лазаретът на Партизан е пълен