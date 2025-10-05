Популярни

Янтра (Полски Тръмбеш) срази Партизан в Червен бряг

  • 5 окт 2025 | 00:41
  • 192
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) срази Партизан в Червен бряг

Янтра (Полски Тръмбеш) спечели гостуването си на Партизан (Червен бряг) с 5:2. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Тони Маречков откри за гостите в 13-ата минута. Домакините създадоха и пропиляха ситуации за изравняване. Момчил Кузманов удвои в 53-ата минута. Десетина по-късно Стефан Христов върна интригата – 1:2. След 180 секунди, съотборникът му Жулиен Бенков извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон. Кузманов реализира за втори път в 75-ата минута. В 86-ата обаче Тони Паликрушев направи 2:3. Футболистите на Янтра още не бяха приключили. Кузманов и Любомир Генчест вкараха накрая по един гол.

