Гигант громи Атлетик

  1. Sportal.bg
  2. Атлетик (Куклен)
  • 1 окт 2025 | 19:36
  • 664
  • 0
Гигант (Съединение) срази у дома Атлетик (Куклен) с 5:1. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините можеха да бият с двуцифрен резултат. Началото обаче не предвещаваше разгрома. Бяха изминали едва 120 секунди от първия съдийски сигнал, когато играч на гостите прехвърли вратаря на Гигант – 0:1. Венцислав Гюзелев изравни в средата на първото полувреме. Мирослав Енчев направи обрата в 39-ата минута. В 55-ата пък Християн Казаков покачи на 3:1. Десетина по-късно се разписа и Васил Църцев. Венцислав Белчев фиксира окончателното 5:1 в 77-ата минута.

