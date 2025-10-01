Гигант громи Атлетик

Гигант (Съединение) срази у дома Атлетик (Куклен) с 5:1. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините можеха да бият с двуцифрен резултат. Началото обаче не предвещаваше разгрома. Бяха изминали едва 120 секунди от първия съдийски сигнал, когато играч на гостите прехвърли вратаря на Гигант – 0:1. Венцислав Гюзелев изравни в средата на първото полувреме. Мирослав Енчев направи обрата в 39-ата минута. В 55-ата пък Християн Казаков покачи на 3:1. Десетина по-късно се разписа и Васил Църцев. Венцислав Белчев фиксира окончателното 5:1 в 77-ата минута.