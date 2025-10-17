Популярни
Жиру разкри любимия си гол

  • 17 окт 2025 | 06:33
Бившият нападател на Арсенал, Оливие Жиру, разкри подробности за кариерата си и определи кой е любимият му гол от всички, които е отбелязал. В момента французинът е част от Лил и на 39-годишна възраст продължава да намира пътя към вратата. Жиру има общо 213 гола в 573 мача на клубно ниво, както и още 57 за националния отбор, което го прави голмайстор номер едно в историята на Франция. Въпреки това има един гол, който се откроява за него.

„Това си остава ударът „скорпион“ с Арсенал. С цялото ми смирение, това изпълнение никога повече няма да го видите“, заяви Жиру.„Шоумен? Не като гениите, магьосниците, дрибльорите като Неймар – момчетата, които вдигат публиката на крака с движенията си, но по друг начин, да, аз съм такъв.“

Емблематичният нападател навършва 40 години догодина и признава, че все още иска да продължи да играе, подобно на Кристиано Роналдо, който ще стане на 41 през февруари и отбеляза два гола за Португалия по-рано тази седмица.

„Може да е още една година, плюс още една, но може и да е само една“, каза Жиру. „Не трябва да имаш съжаления. Трябва да живееш в настоящия момент и да си готов да спреш всичко в даден момент. Но 40 е число, което осъзнавам.“„Решението обаче ще бъде колективно – с жена ми и семейството ми. Въпросът е да бъдем разумни. Ако преценя, че мога да допринеса с нещо и клубът също е доволен от мен, ще седнем на масата и ще видим“, завърши той.

Снимки: Gettyimages

