Откриха записванията за световния шампионат на WSF в София

Световната федерация по снукър (WSF) и Българската федерация по снукър (БФС) обявиха, че от днес се открива записването за Световното първенство на WSF през 2026 година, което ще се проведе в София.

България ще домакинства на Световния шампионат на WSF

Както стана ясно през юли, шампионатът ще се състои в периода от 19 януари до 1 февруари 2026 г. и отново ще включва два престижни открити турнира, които ще осигурят директна квалификация за професионалния World Snooker Tour, както и турнир от ранкинг сериите на Световния тур по снукър за жени (World Women’s Snooker Tour).

Организирано от WSF в партньорство със световния управляващ орган на снукъра WPBSA, събитието представлява едно от най-големите събития в световния снукър календар, като се очаква голям брой участници за седмото издание на първенството.

Турнирите ще се проведат в хотел “Маринела”, София, и ще продължат 14 дни:

WSF Open Championship (24 януари – 1 февруари 2026 г.) – титлата през миналия сезон беше спечелена от Гао Янг (Китай);

WSF Junior Championship / WSF Women’s Championship (19 – 23 януари 2026 г.) – където през 2024 г. шампиони станаха Леон Кроули (Ирландия) и Минк Нучарут (Тайланд).

Турнирите са отворени за състезатели от всички националности и полове. Победителите в младежкия и в открития шампионат ще спечелят двугодишна професионална карта за World Snooker Tour, започваща от сезон 2026/27. Освен това, най-добре представилите се участници ще получат възможност да участват и в други професионални турнири.

Всички срещи ще се играят на маси Xing Pai Championship, което гарантира, че WSF отговаря на високите стандарти на WPBSA за професионалния тур и неговите квалификационни пътеки.

Джейсън Фъргюсън, президент на WSF, коментира:

„Днешното обявление, че Световното първенство на WSF през 2026 г. ще се проведе в красивата София, е още един фантастичен етап в развитието на това престижно ежегодно събитие. От първото му издание през 2018 г. WSF Championships се утвърди като ключов турнир в снукър календара, който привлича играчи от цял свят, всички мечтаещи за място в професионалния тур.



Изключително съм щастлив отново да работя с президента на БФС Олег Велинов, с когото сме партнирали успешно при редица събития както от професионалния тур, така и от Q Tour. Нямам съмнение, че той и екипът му ще осигурят незабравимо изживяване за всички участници и ще издигнат събитието на още по-високо ниво през 2026 г.“

Олег Велинов, президент на Българската федерация по снукър, добави:

„Изключително съм развълнуван, че ще имаме честта да посрещнем Световната федерация по снукър в България за първенството през 2026 г. България вече има богата история в нашия спорт, след като през последните години бяхме домакини на редица престижни турнири. По-рано тази година беше огромна чест да видим нашата Десислава Божилова да съдийства финала на Световното първенство в „Крусибъл“ в Шефилд – тя е само една от многото български съдийки, които работят на най-високо ниво в света.



С нетърпение очакваме да посрещнем най-добрите играчи в света в София за следващата вълнуваща глава от историята на българския снукър. Благодаря на Джейсън и неговия екип за доверието да ни поверят домакинството на това престижно събитие.“

Регистрацията за двата турнира ще се извършва чрез платформата WPBSA SnookerScores, като допълнителна информация и официалната покана ще бъдат публикувани в близките месеци.