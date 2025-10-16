Популярни
Теодор Христов се завръща на сцената на GLORY

  16 окт 2025
Българският боец Теодор Христов получава нов голям шанс да се завърне в битката за световната титла в GLORY Kickboxing. Организацията обяви турнир в полусредна категория, който ще се проведе по време на галавечерта GLORY COLLISION 8 на 13 декември в Арнем, Нидерландия.

Сред участниците са действащият шампион Чико Кваси, бившият шампион Енди Семелер, както и Теодор Христов, който вече се е доказал като един от най-атрактивните и перспективни бойци в категорията. Името на четвъртия участник предстои да бъде обявено. Победителят в турнира – ако това не е Кваси – ще получи официален шанс за титлата.

Само на 24 години, Христов вече има впечатляващ професионален рекорд от 18 победи и 5 загуби. Българинът се превърна във фаворит на феновете със зрелищния си стил и агресивна техника. В рамките на една година той постигна четири поредни победи в GLORY и заслужи първи шанс за титлата в началото на 2025 г., когато се изправи срещу Кваси. В оспорван мач Христов загуби по съдийско решение, но доказа, че може да се мери с най-добрите.

Сега турнирът в Арнем му предоставя идеална възможност за реванш – и потенциално нова среща за шампионския пояс.

Шампионът Чико Кваси е с рекорд 45-5-2 и не познава поражение от 2021 година, като е в серия от 12 поредни победи и четири успешни защити на титлата.

За Теодор Христов това ще бъде не просто още един турнир – а възможност да се върне на върха и да запише нова страница в българската бойна история.

