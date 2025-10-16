Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

Време е и за петия кръг на Евролигата. Тази седмица в най-престижното клубно състезание по баскетбол на Стария континент е с двоен кръг, така че битките продължават с пълна сила.

Още в 19:00 часа новакът Дубай, който шокира във вторник шампиона Фенербахче, приема Барселона.

В 20:00 часа допусналият по-рано тази седмица първо поражение (нанесено му от Цървена звезда) Жалгирис посреща в Каунас Олимпия Милано.

Фенербахче пък излиза "на поправителен", като от 20:45 ч. приема отново в своята зала германския първенец Байерн Мюнхен.

Програмата за четвъртък приключва с двубоя в Белград от 22:00 часа между Макаби Тел Авив и Олимпиакос. Александър Везенков и компания ще се опитат да се върнат на пътя на победите, след като отстъпиха у дома със 78:82 от Анадолу Ефес във вторник.