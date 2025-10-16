Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 17:49
  • 997
  • 0
Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

Време е и за петия кръг на Евролигата. Тази седмица в най-престижното клубно състезание по баскетбол на Стария континент е с двоен кръг, така че битките продължават с пълна сила.

Още в 19:00 часа новакът Дубай, който шокира във вторник шампиона Фенербахче, приема Барселона.

В 20:00 часа допусналият по-рано тази седмица първо поражение (нанесено му от Цървена звезда) Жалгирис посреща в Каунас Олимпия Милано.

Фенербахче пък излиза "на поправителен", като от 20:45 ч. приема отново в своята зала германския първенец Байерн Мюнхен.

Програмата за четвъртък приключва с двубоя в Белград от 22:00 часа между Макаби Тел Авив и Олимпиакос. Александър Везенков и компания ще се опитат да се върнат на пътя на победите, след като отстъпиха у дома със 78:82 от Анадолу Ефес във вторник.

Следвай ни:

Още от Евролига

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 4579
  • 1
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 4706
  • 0
Париж не даде шанс на Баскония, французите с трета поредна победа в Евролигата

Париж не даде шанс на Баскония, французите с трета поредна победа в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 00:32
  • 599
  • 0
Виртус Болоня изненада Монако

Виртус Болоня изненада Монако

  • 16 окт 2025 | 00:10
  • 520
  • 0
Трета победа за Апоел в Евролигата

Трета победа за Апоел в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:47
  • 7201
  • 0
Приключи кръг №4 в Евролигата

Приключи кръг №4 в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:46
  • 6243
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 17101
  • 24
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 283
  • 0
Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 18470
  • 30
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 9765
  • 45
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 5847
  • 15