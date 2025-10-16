Виктор Йосифов на 40!

Бившият капитан на националния отбор на България Виктор Йосифов днес празнува юбилей!

Капитанът на варненския волейболен тим Черно море (Варна) Виктор Йосифов днес стана на 40 години.

Той беше изненадан приятно със специална торта, минути преди контролата във Варна с Дунав (Русе).

Виктор Йосифов започва своята кариера в отбора на Омуртаг, където играе до 2006 година. После идва във варненския Черно море, където изкарва период от 4 години. После играе за отборите на Рома Волей, Монца. Преминава още през Фридрихсхафен (Германия), Губерния (Русия), Латина (Италия), Пиаченца (Италия), Милано (Италия), Чарни (Полша), за да стигне отново до българското първенство с отбора на Хебър (2021-2023), а след това се завърна в родния си а клуб Черно море, където продължава своята кариера.