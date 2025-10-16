Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Виктор Йосифов на 40!

Виктор Йосифов на 40!

  • 16 окт 2025 | 17:58
  • 112
  • 0
Виктор Йосифов на 40!

Бившият капитан на националния отбор на България Виктор Йосифов днес празнува юбилей!

Капитанът на варненския волейболен тим Черно море (Варна) Виктор Йосифов днес стана на 40 години.

Той беше изненадан приятно със специална торта, минути преди контролата във Варна с Дунав (Русе).

Виктор Йосифов започва своята кариера в отбора на Омуртаг, където играе до 2006 година. После идва във варненския Черно море, където изкарва период от 4 години. После играе за отборите на Рома Волей, Монца. Преминава още през Фридрихсхафен (Германия), Губерния (Русия), Латина (Италия), Пиаченца (Италия), Милано (Италия), Чарни (Полша), за да стигне отново до българското първенство с отбора на Хебър (2021-2023), а след това се завърна в родния си а клуб Черно море, където продължава своята кариера.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Лъвовете в сянката на братя Николови

Лъвовете в сянката на братя Николови

  • 16 окт 2025 | 15:26
  • 926
  • 5
Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

  • 16 окт 2025 | 15:20
  • 525
  • 0
Краси Илиев: Конкуренцията на Варна с другите градове за домакинства във волейбола вече ще е трудна

Краси Илиев: Конкуренцията на Варна с другите градове за домакинства във волейбола вече ще е трудна

  • 16 окт 2025 | 15:10
  • 438
  • 1
Драгоман с напълно обновен състав

Драгоман с напълно обновен състав

  • 16 окт 2025 | 14:57
  • 336
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

  • 16 окт 2025 | 14:37
  • 223
  • 0
Волейболното лято на България стартира със световно злато и приключи със световно сребро

Волейболното лято на България стартира със световно злато и приключи със световно сребро

  • 16 окт 2025 | 13:59
  • 536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 17217
  • 24
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 336
  • 0
Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 17:49
  • 1006
  • 0
Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 18473
  • 30
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 9770
  • 45
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 5849
  • 15