  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Европейски медалисти потвърдиха участие в маратона на Валенсия

Европейски медалисти потвърдиха участие в маратона на Валенсия

  • 16 окт 2025 | 17:36
  • 124
  • 0
Европейски медалисти потвърдиха участие в маратона на Валенсия

Испанските атлети и медалисти от европейски първенства на писта Фернандо Каро и Адел Мечаал потвърдиха, че ще направят своя дебют в маратона по време на състезанието във Валенсия на 7 декември.

Каро, сребърен медалист на 3000 метра стийпълчейз от Европейското първенство през 2018 г., и Мечаал, европейски шампион на 3000 метра в зала от 2017 г., са обявени като водещи местни участници в събитието със статут "платинен етикет“ на Световната атлетика. Към тях ще се присъедини и Тарику Новалес, който постави националния рекорд на Испания от 2:05:48 именно на маратона във Валенсия през 2023 г.

При жените списъкът с участнички включва три атлетки, които се представиха силно на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен през април. Сребърната медалистка в маратона Маджида Мааюф ще води испанското предизвикателство заедно с Естер Наварете, която завърши седма в маратона в Брюксел-Льовен, и Меритшел Солер, класирала се четвърта в полумаратона на същото събитие.

