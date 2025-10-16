Кипиегон ще преследва маратонска слава, вдъхновена от Обири и Хасан

Четирикратната световна шампионка на 1500 метра Фейт Кипиегон сподели, че успехите на Хелън Обири и Сифан Хасан в маратона са запалили в нея желанието един ден да покори дистанцията от 42 километра и да се наслади на тази слава.

Кипиегон вече обяви намерението си да премине от коронната си дисциплина на 1500 метра към по-дълги дистанции (5000 и 10 000 метра), а в крайна сметка и към шосейни бягания.

31-годишната атлетка признава, че черпи огромно вдъхновение от бившите си съпернички на пистата, които впоследствие доминираха на маратонската сцена.

"Чувствам се толкова мотивирана като гледам атлетките, с които съм се състезавала, да бягат в маратона, и то много добре“, заяви Кипиегон пред Citius Mag. "Като погледнем хора като Сифан и Обири, те също бягаха на 1500 метра.“

През годините Кипиегон е водила безброй битки както с Обири, така и с Хасан на световната сцена, като кариерите им се преплитат в множество шампионати и незабравими състезания.

На Световното първенство в Москва през 2013 г. Обири спечели бронз с време 4:03.86, а Кипиегон завърши пета с 4:05.08. Година по-късно двете обединиха сили на Световните щафети на Бахамите през 2014 г., където заедно с Мърси Чероно и Айрин Джелагат спечелиха златото в щафетата 4x1500 метра, поставяйки световен рекорд от 16:33.58.

През същата година двете се срещнаха отново на Африканското първенство в Маракеш, където Обири взе златото с 4:09.53, а Кипиегон остана пета с 4:13.46. На Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2014 г. дойде ред на Кипиегон да блесне, печелейки злато с 4:08.94, докато Обири завърши шеста с 4:10.84.

В съперничеството си с Хасан Кипиегон триумфира със злато на Олимпиадата в Рио през 2016 г. с време 4:08.92, докато Хасан остана пета с 4:11.23. Тяхната битка продължи и на Световното първенство в Лондон през 2017 г., където Кипиегон отново спечели златото с 4:02.59, изпреварвайки Хасан, която завърши пета (4:03.34).

На Олимпийските игри в Токио през 2020 г. Кипиегон затвърди надмощието си с още едно златно бягане (3:53.11), а Хасан се задоволи с бронз (3:55.86). В Будапеща през 2023 г. Кипиегон отново надделя над нидерландската звезда, печелейки с 3:54.87, докато Хасан отново взе бронз с 3:56.00.

Докато Кипиегон продължаваше да властва на пистата, бившите ѝ съпернички покориха шосейните бягания. Обири, двукратна шампионка на Бостънския маратон, триумфира през 2023 г. (2:21:38) и защити титлата си на следващата година (2:22:37). Тя също така спечели маратона в Ню Йорк през 2023 г. (2:27:23) и завърши втора в Ню Йорк през 2024 г. (2:24:49) и в Бостън през 2025 г. (2:17:41). Постоянството ѝ бе увенчано с олимпийски бронз на Игрите в Париж през 2024 г., където постигна време 2:23:10.

От своя страна Хасан записа името си в историята на маратона, като спечели олимпийското злато в Париж (2:22:55). Нейната визитка включва победи в Лондон (2:18:33) и Чикаго (2:13:44) през 2023 г., както и още една в Сидни през 2025 г. (2:18:22).

"Те наистина ме мотивират много. Имам това силно желание един ден, някога, и аз да пробягам маратон по такъв красив начин като тях“, сподели Кипйегон.„Когато ги видя да пресичат финалната линия в маратона, просто си мечтая и аз да стигна дотам един ден“, добави тя.

Трикратната олимпийска шампионка на 1500 метра няма търпение да види какво ще ѝ предложат шосейните бягания след доминацията ѝ на пистата. "Когато му дойде времето, ще се присъединя към тях в маратона и ще видя какво ще предложи шосето, също като пистата.“

