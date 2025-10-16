FIVB: Финалът Италия - България 3:1 с рекордна гледаемост

Финалът на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините Италия - България 3:1 регистрира рекорда гледаемост, отчетоха от Международната федерация по волейбол (FIVB).

От FIVB отчетоха от национални телевизионни рекорди до 5 милиона гледания по VBTV.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

От Европа до Азия, Световното първенство регистрира едни от най-гледаните спортни предавания на живо за годината. Финалът между България и Италия събра средно 2,8 милиона зрители по италианската телевизия Rai 2, което го нарежда сред 5-те най-гледани спортни предавания на живо в Италия извън футбола.

В България финалът влезе в историята като първото събитие, излъчвано едновременно по 4 телевизии (Max Sport и 3 национални - bTV, Нова телевизия и БНТ) национални мрежи.

В Полша полуфиналният мач между Полша и Италия привлече 1,9 милиона зрители по безплатния канал на Polsat - близо една четвърт от националната аудитория в този часови интервал. През последния уикенд шест от седемте най-гледани спортни предавания в Полша бяха мачове от Световното първенство по велейбол за мъже, потвърждавайки господството на волейбола на един от най-силните му пазари.

Дигитален и социален растеж Глобалната OTT платформа на Volleyball World, VBTV, допринесе значително за общия успех, като достигна над 5 милиона гледания и 180 милиона минути гледане по време на състезанието.

Финалът Италия-България стана най-гледаният мач досега по VBTV с 220 000 стрийминга, докато четвъртфиналите САЩ-България достигнаха 207 000 гледания.

В социалните медии Световното първенство беше едно от най-ангажиращите волейболни събития досега: над 129 500 нови последователи бяха добавени в глобалните канали на Volleyball World между груповата фаза и четвъртфиналите.

Само в Китай локализираните дейности генерираха 22,1 милиона взаимодействия и близо 30 000 нови последователи, потвърждавайки волейбола като един от най-бързо развиващите се спортове на дигитални платформи.