Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. FIVB: Финалът Италия - България 3:1 с рекордна гледаемост

FIVB: Финалът Италия - България 3:1 с рекордна гледаемост

  • 16 окт 2025 | 16:28
  • 103
  • 0

Финалът на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините Италия - България 3:1 регистрира рекорда гледаемост, отчетоха от Международната федерация по волейбол (FIVB).

От FIVB отчетоха от национални телевизионни рекорди до 5 милиона гледания по VBTV.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

От Европа до Азия, Световното първенство регистрира едни от най-гледаните спортни предавания на живо за годината. Финалът между България и Италия събра средно 2,8 милиона зрители по италианската телевизия Rai 2, което го нарежда сред 5-те най-гледани спортни предавания на живо в Италия извън футбола.

В България финалът влезе в историята като първото събитие, излъчвано едновременно по 4 телевизии (Max Sport и 3 национални - bTV, Нова телевизия и БНТ) национални мрежи.

В Полша полуфиналният мач между Полша и Италия привлече 1,9 милиона зрители по безплатния канал на Polsat - близо една четвърт от националната аудитория в този часови интервал. През последния уикенд шест от седемте най-гледани спортни предавания в Полша бяха мачове от Световното първенство по велейбол за мъже, потвърждавайки господството на волейбола на един от най-силните му пазари.

Дигитален и социален растеж Глобалната OTT платформа на Volleyball World, VBTV, допринесе значително за общия успех, като достигна над 5 милиона гледания и 180 милиона минути гледане по време на състезанието.

Финалът Италия-България стана най-гледаният мач досега по VBTV с 220 000 стрийминга, докато четвъртфиналите САЩ-България достигнаха 207 000 гледания.

В социалните медии Световното първенство беше едно от най-ангажиращите волейболни събития досега: над 129 500 нови последователи бяха добавени в глобалните канали на Volleyball World между груповата фаза и четвъртфиналите.

Само в Китай локализираните дейности генерираха 22,1 милиона взаимодействия и близо 30 000 нови последователи, потвърждавайки волейбола като един от най-бързо развиващите се спортове на дигитални платформи.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Лъвовете в сянката на братя Николови

Лъвовете в сянката на братя Николови

  • 16 окт 2025 | 15:26
  • 617
  • 1
Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

  • 16 окт 2025 | 15:20
  • 366
  • 0
Краси Илиев: Конкуренцията на Варна с другите градове за домакинства във волейбола вече ще е трудна

Краси Илиев: Конкуренцията на Варна с другите градове за домакинства във волейбола вече ще е трудна

  • 16 окт 2025 | 15:10
  • 339
  • 1
Драгоман с напълно обновен състав

Драгоман с напълно обновен състав

  • 16 окт 2025 | 14:57
  • 271
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

  • 16 окт 2025 | 14:37
  • 186
  • 0
Волейболното лято на България стартира със световно злато и приключи със световно сребро

Волейболното лято на България стартира със световно злато и приключи със световно сребро

  • 16 окт 2025 | 13:59
  • 442
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 15088
  • 23
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 8358
  • 33
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 4900
  • 13
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 4326
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 4122
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 8101
  • 2