Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица (Пловдив) представи треньорския щаб на отбора за новия сезон

Марица (Пловдив) представи треньорския щаб на отбора за новия сезон

  • 16 окт 2025 | 16:07
  • 176
  • 0

Старши треньорът на волейболния Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек започва втория си сезон начело на шампионките, съобщиха от клуба.

В неговия щаб остават още помощник-треньорите Владан Шараба, Кристиян Илиев и статистикът Стоян Вулджев, а за физическата подготовка и здравето на състезателките отново ще се грижат кондиционният треньор Николай Касабов и физиотерапевтът Теодора Сименова. Част от треньорския екип ще бъдат и помощниците Петко Иванов, Димитър Зикямов и Богдан Илиев.

"Единни, мотивирани и устремени към нови върхове – щабът на Марица е готов за поредния златен сезон", написаха от клуба.

Шампионките започват новата кампания на 19 октомври (неделя), когато от 13:30 часа посрещат вицешампиона Левски в зала "Строител" в повторение на финала от изминалия сезон.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Лъвовете в сянката на братя Николови

Лъвовете в сянката на братя Николови

  • 16 окт 2025 | 15:26
  • 615
  • 1
Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

  • 16 окт 2025 | 15:20
  • 364
  • 0
Краси Илиев: Конкуренцията на Варна с другите градове за домакинства във волейбола вече ще е трудна

Краси Илиев: Конкуренцията на Варна с другите градове за домакинства във волейбола вече ще е трудна

  • 16 окт 2025 | 15:10
  • 339
  • 1
Драгоман с напълно обновен състав

Драгоман с напълно обновен състав

  • 16 окт 2025 | 14:57
  • 271
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

  • 16 окт 2025 | 14:37
  • 183
  • 0
Волейболното лято на България стартира със световно злато и приключи със световно сребро

Волейболното лято на България стартира със световно злато и приключи със световно сребро

  • 16 окт 2025 | 13:59
  • 442
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 15075
  • 23
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 8350
  • 33
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 4895
  • 13
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 4326
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 4119
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 8098
  • 2