Марица (Пловдив) представи треньорския щаб на отбора за новия сезон

Старши треньорът на волейболния Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек започва втория си сезон начело на шампионките, съобщиха от клуба.

В неговия щаб остават още помощник-треньорите Владан Шараба, Кристиян Илиев и статистикът Стоян Вулджев, а за физическата подготовка и здравето на състезателките отново ще се грижат кондиционният треньор Николай Касабов и физиотерапевтът Теодора Сименова. Част от треньорския екип ще бъдат и помощниците Петко Иванов, Димитър Зикямов и Богдан Илиев.

"Единни, мотивирани и устремени към нови върхове – щабът на Марица е готов за поредния златен сезон", написаха от клуба.

Шампионките започват новата кампания на 19 октомври (неделя), когато от 13:30 часа посрещат вицешампиона Левски в зала "Строител" в повторение на финала от изминалия сезон.