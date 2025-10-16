Ема Радукану приключва сезона си поради здравословни проблеми

Бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ Ема Радукану ще прекрати сезона си преждевременно, след като се оттегли от последните си две планирани събития в Токио и Хонконг поради физически проблеми, съобщиха британските медии.

Изненадващи загуби на Радукану и Таусон в Нинбо

Радукану загуби с 6:3, 4:6, 1:6 от китайката Чжу Лин в първия си мач в Нинбо във вторник, като изпитваше проблеми с гърба, седмица след като 22-годишната тенисистка се отказа от срещата си с Ан Ли, докато изоставаше с 1:6, 1:4 в Ухан.

Британските медии съобщиха, че тя ще продължи да работи с испанския треньор Франсиско Роиг преди следващия сезон, след поредица от промени в отбора й през последните сезони.

Радукану се бори с проблеми с формата и физическата си подготовка след единствения си триумф от Големия шлем като тийнейджърка на Ю Ес Оупън през 2021 година.