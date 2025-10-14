Изненадващи загуби на Радукану и Таусон в Нинбо

Британката Ема Радукану отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Нинбо (Китай) от сериите WТА 500 с награден фонд над 1 милион долара.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ от 2021 година Рdдукану отстъпи пред участващата с "уайлд кард" Чжу Лин (Китай) с 6:3, 4:6, 1:6 за два часа и 26 минути игра в мач, в който два пъти поиска прекъсване по медицински причини.

Going the distance 🍿



Lin Zhu forces a third set against Raducanu, taking the second 6-4.#NingboOpen pic.twitter.com/ScQZWFluKp — wta (@WTA) October 14, 2025

Петата в схемата Клара Таусон (Дания) също приключи участието си още в първия кръг. Таусон загуби от австралийската квалификантка Айла Томлянович с 6:1, 6:7(4), 3:6 в двубой, продължил два часа и 16 минути.

Осмата поставена Людмила Самсонова (Русия) се класира за втория кръг, след като надделя над стартиралата от квалификациите представителка на домакините Ханюй Го с 6:2, 6:4 и ще се изправи срещу американката Маккартни Кеслър.

Рускинята Вероника Кудерметова се справи с отстранилата българката Виктория Томова в квалификациите Антония Ружич (Хърватия) с 6:3, 6:2 и очаква двубой срещу втората поставена Джазмин Паолини от Италия.

В изцяло чешки двубой Каролина Мухова се наложи над Маркета Вондроушова с 6:4, 6:3 за час и 33 минути игра. Във втория кръг нейна противничка ще бъде седмата в схемата рускиня Диана Шнайдер.

Шампионка от турнира в Нинбо от миналата година е рускинята Даря Касаткина, която сега пропуска надпреварата.