Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Първият по рода си SENSHI лагер с покани започна

Първият по рода си SENSHI лагер с покани започна

  • 16 окт 2025 | 15:03
  • 210
  • 0
Първият по рода си SENSHI лагер с покани започна

Тази седмица, в SENSHI Gym – Варна, стартира първият международен тренировъчен лагерна бойната верига SENSHI за избрани бойци, който ще продължи до 18 октомври. С индивидуални покани в него се включват 32 участници от 13 държави – България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария, Франция и Нидерландия. Те ще премерят сили с най-добрите в тегловата си дивизия.

Лагерът се провежда под ръководството на световноизвестните кикбокс звезди Алберт Краус и Анди Зауер, които ще споделят своя опит и знания с избраните професионални бойци, състезаващи се в категории от 70 до 85 кг. Програмата на тренировъчния лагер е насочена към усъвършенстване на бойните техники, игровата тактика и цялостната психическа издръжливост на участниците, както и към изграждане на бойна дисциплина и ментална сила.

Алберт Краус е първият в историята K-1 световен шампион от турнира MAX (2002 г.) и първият носител на титлата SUPERKOMBAT в средна категория. Той притежава четири световни пояса по кикбокс и муай тай и е част от борда на директорите на KWU SENSHI.

Анди Зауер е двукратен световен шампион на K-1 MAX, четирикратен първенец в дисциплината Shootboxing, световен шампион на Showtime 70MAX и носител на титла по муай тай. Той също заема място в борда на директорите на KWU SENSHI.

„Всички тук, в момента, сме от една теглова категория. И тренираме заедно, като приятели. Но обърнете на това: след година, например, може да се наложи да се биете един срещу друг. Това е животът и това не трябва да ви притеснява. Използвайте възможността, която ви се дава сега – учете се един от друг, наблюдавайте се. Ние с Алберт Краус бяхме по същия начин – били сме опоненти на ринга много пъти, но тогава не сме имали възможността, която вие имате днес – да тренирате заедно“, каза Анди Зауер към участниците в края на първата тренировка от специалния лагер.

Това е първият по рода си подобен тренировъчен лагер. В него се включват само избрани и специално поканени активни бойци, които да тренират редом до нидерланските и световни кикбокс звезди. Освен през октомври, Краус и Зауер ще бъдат инструктори и треньори и в последния за годината международен тренировъчен лагер на SENSHI във Варна. Той ще се проведе от 4 до 7 декември. Крайният срок за записване в лагера е до 5 ноември 2025 г.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джоузеф Паркър: Просто искам да се бия

Джоузеф Паркър: Просто искам да се бия

  • 16 окт 2025 | 15:58
  • 184
  • 0
Ивайло Гоцев: Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран!

Ивайло Гоцев: Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран!

  • 16 окт 2025 | 12:52
  • 687
  • 0
Мурат Гасиев: Ще бъда горд да върна титлата на WBA обратно в Русия

Мурат Гасиев: Ще бъда горд да върна титлата на WBA обратно в Русия

  • 16 окт 2025 | 12:48
  • 2535
  • 0
Бургас домакин на първата Гала по професионална санда в Европа

Бургас домакин на първата Гала по професионална санда в Европа

  • 16 окт 2025 | 12:20
  • 391
  • 0
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 4873
  • 13
Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 15014
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 15014
  • 23
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 8321
  • 33
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 4873
  • 13
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 4318
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 4117
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 8086
  • 2