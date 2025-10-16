Звезда от Ботсвана се цели в световния рекорд на 400 метра

След като спечели злато на Световното първенство по лека атлетика в Токио, 21-годишният Колен Кебинашипи иска още. Асът на Ботсвана Кебинашипи е насочил поглед към световния рекорд на 400 метра. Свеж от спечелването на златото в дисциплината на скорошното Световно първенство по лека атлетика в Токио, 21-годишният африканец си е поставил за цел да подобри дългогодишния световен рекорд, държан от южноафриканеца Уейд ван Никерк, пише Сам Френч.

"Рекордите са, за да бъдат чупени“, заяви той пред BBC World Service. "Ако остана концентриран и избегна контузии, всичко е възможно.“

Кебинашипи спечели финала на 400 метра с впечатляващото време от 43.53 секунди, което го нареди на 10-о място сред най-бързите мъже в историята на тази дистанция. Световният рекорд на Ван Никерк от 43.03 секунди, поставен на Олимпийските игри в Рио през 2016 г., все още е в сила, но Кебинатшипи вярва, че е постижим.

"Бях много, много щастлив от представянето си“, каза той. "Да пробягам 43.5 на моята възраст е нещо специално.“

Победата на Кебинашипи дойде като изненада, тъй като само преди година той пропусна олимпийския финал в Париж. „Честно казано, целта ми беше просто да стигна до финала“, сподели той относно очакванията си за шампионата в Токио. „Предвид възрастта ми, нямах напрежение да се боря за медал. Планирах да започна да се състезавам за медали на Олимпиадата през 2028 г. Така че нещата се случиха по-рано.“

„Сега, гледайки напред, това показва, че животът ми се променя“

Този ранен успех дойде по грандиозен начин. На полуфинала Кебинатшипи записа личен рекорд от 43.61 секунди – най-доброто време в света за годината – което го превърна в един от фаворитите, ако не и основният, за финала.

„Влизайки във финала, всички знаеха, че съм фаворит. Не исках да разочаровам треньора си. Придържах се към същия план за бягане от полуфиналите и знаех, че ако го повторя, ще спечеля златото.“

След като пресече пръв финалната линия при мокри и хлъзгави условия на Националния стадион в Токио, Кебинатшипи падна на пистата не от изтощение, а в знак на почит. Той отпразнува победата си със серия лицеви опори, отдавайки чест на легендата на ботсуанския спринт Айзък Маквала, който направи същото на мократа писта на Световното първенство през 2017 г., за да докаже физическата си форма, след като беше спорно отстранен от 400-метровата дистанция поради заболяване.

"Честно казано, бях наистина изтощен“, каза Кебинатшипи, "но бях обещал на Айзък. Казах му: "Ако спечеля това състезание, ще посветя празненството на теб“. Малкото енергия, която ми беше останала, я използвах за лицевите опори.“

Успехите му на шампионата в Токио продължиха, като той помогна на Ботсвана да спечели злато и в щафетата 4х400 метра за мъже, извеждайки отбора до победата пред Съединените щати и Южна Африка само с 0.07 секунди разлика. Бягайки рамо до рамо с олимпийския шампион на 200 метра Лециле Тебого, победата на Ботсвана отбеляза връх в това, което се превръща в златна ера за лекоатлетите на страната.

"Отборът наистина разчиташе на мен, защото бях най-бързият“, каза Кебинашипи. "След като спечелих индивидуалното бягане, те ми се довериха още повече. Влязох в този финал с толкова много мотивация и позитивна енергия.“

Доминацията на Ботсуана в щафетите не е новост. Мъжкият отбор спечели злато на 4х400 метра на Световните щафети през 2024 г., последвано от сребро на Олимпийските игри в Париж. Но този двоен златен триумф в Токио предизвика национална вълна от гордост, включително обявяването на официален празник при завръщането на отбора у дома.

"Невероятно е. Всички бяха щастливи“, каза Кебинашипи. "Сега, гледайки напред, това показва, че животът ми се променя. Но все пак трябва да остана концентриран – това е само началото на това, което се надявам да се случи през следващите 10 години.“

