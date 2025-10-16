Драгоман с напълно обновен състав

Бивша националка, състезателка, идваща от Италия, две волейболистки, минали през колежанското първенство на САЩ и преотстъпени състезателки от Левски София, са сред новите имена в женския отбор на Драгоман, който е напълно обновен за новия сезон 2025/26.

Екипът на Драгоман облича диагоналът и бивша националка Елица Баракова, която идва от Дея спорт (Бургас). Тя първоначално бе обявена като ново име в женския тим на Миньор (Перник), но след това настъпи рокада и ще играе за Драгоман.

19-годишната София Савеску пристига в България, заедно със семейството си от Италия, като желанието й е да продължи своята състезателна дейност. Волейболистката, която играе на поста диагонал, но може да бъде ползвана и в центъра, избра новия й клуб да бъде Драгоман.

200-сантиметровата Христина Георгиева, централен блокировач, която игра през последните четири години в колежанското първенство на САЩ с екипа на университета Колгейт, също ще подсили Драгоман в центъра.

От Левски София са привлечени сестрите Божидара и Христина Арнаудови, съответно централен блокировач и краен нападател, които този сезон ще играят като преостъпени.

Още една комплексна състезателка - Йоана Цанева, която е централен блокировач, но може да бъде ползвана и в посрещане, и която също е играла в САЩ в първенството на двугодишните колежи, е още едно ново име в състава.

Старши треньор на тима е Антон Петров, в щаба е и опитният специалист Петър Дочев, който помага на клуба.

Ето състава на Драгоман:

Разпределители:

Мариела Петрова

Петя Бояджиева

Центрове:

Божидара Арнаудова

Христина Георгиева

Анастасия Петрова

Йоана Цанева

Крайни нападатели:

Никол Накова

Христина Арнаудова

Теодора Тодорова

Александрина Русалийска

Деница Костадинова

Диагонали

Елица Баракова

София Савеску (Италия)

Либера

Елена Иванова (к)

Гергана Георгиева

По време на подготовката си за новия сезон волейболистките на Драгоман заеха второ място на приятелски турнир за "Купата на Кмета", на който бяха домакини в залата в едноименния град. В надпреварата участваха още ЦСКА, Славия и Миньор (Перник), като се игра всеки срещу всеки.

След това играха контрола с румънския тим на КСМ (Констанца), като отстъпиха на силния съперник с 0:4 гейма.

Тимът на Драгоман започва в първи кръг на шампионата с гостуване на Марица 2022 (Пловдив), а двубоят е на 19 октомври от 16:30 часа.

bgvolleyball.com