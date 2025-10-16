Ясни са участниците на големия турнир в Рияд

Ясни са участниците за предстоящия снукър шампионат на Рияд, Саудитска Арабия, който ще се проведе от 19 до 21 ноември. Това е турнирът, където има допълнителна "златна" топка за 20 точки, ако някой играч тръгне да прави максимален брейк.
Титлата на Шон Мърфи дойде точно навреме, за да му осигури място в Riyadh Season Snooker Championship, който ще се проведе от 19 до 21 ноември в Саудитска Арабия.
Първи поставен е действащият шампион Марк Алън, втори – световният шампион Джао Синтонг, а следващите осем играчи от световната ранглиста също са се класирали.
Следователно съставът на турнира е следният:
Марк Алън
Джао Синтонг
Джъд Тръмп
Кайрън Уилсън
Нийл Робъртсън
Марк Уилямс
Рони О’Съливан
Джон Хигинс
Дин Джунхуей
Шон Мърфи
Двама местни участници с "уайлдкард", които ще бъдат обявени допълнително.