Ясни са участниците на големия турнир в Рияд

Ясни са участниците за предстоящия снукър шампионат на Рияд, Саудитска Арабия, който ще се проведе от 19 до 21 ноември. Това е турнирът, където има допълнителна "златна" топка за 20 точки, ако някой играч тръгне да прави максимален брейк.

Титлата на Шон Мърфи дойде точно навреме, за да му осигури място в Riyadh Season Snooker Championship, който ще се проведе от 19 до 21 ноември в Саудитска Арабия.

Първи поставен е действащият шампион Марк Алън, втори – световният шампион Джао Синтонг, а следващите осем играчи от световната ранглиста също са се класирали.

Следователно съставът на турнира е следният:

Марк Алън

Джао Синтонг

Джъд Тръмп

Кайрън Уилсън

Нийл Робъртсън

Марк Уилямс

Рони О’Съливан

Джон Хигинс

Дин Джунхуей

Шон Мърфи

Двама местни участници с "уайлдкард", които ще бъдат обявени допълнително.