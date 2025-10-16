Волейболното лято на България стартира със световно злато и приключи със световно сребро

След огромни успехи и радостни емоции през лятото, волейболният сезон в България започва този уикенд! В последните дни преди да се потопим в клубните формати е време за равносметка.

Лятото стартира с уникалната световна титла за националките до 19 години и приключи със сребърните медали на мъжкия държавен тим от Мондиала, изкарали хиляди по улиците на София при наистина трогателното посрещане на водения от италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини отбор.

"Левски София" като клуб следва своята мисия за развитието на волейболисти като атлети, но и като личности. С качествата и поведението, които момичетата и момчетата изграждат с наша помощ, се опитваме да бъдем в помощ на различните национални формации. Затова след това незабравимо за волейбола ни лято смятаме, че можем да бъдем горди от "синия" принос за случилото се.

Ето и хронологията.

На световното за състезателки до 19 години за първи път в историята въобще на колективните спортове у нас бе спечелена титла от планетарен шампионат.

На първенството в Хърватия и Сърбия нашите момичета, водени от треньора Атанас Петров, стигнаха до върха след победа над САЩ с 3:1 във финала.

България стартира на световното със загуба от Полша, но след това наниза победи срещу Испания, Турция, САЩ, Перу, Мексико, Бразилия, Турция и отново американките.

Разпределителката Димана Иванова бе определена за MVP на мондиала и съответно попадна в идеалния му отбор заедно с Калина Венева (посрещач), Деница Ангелова (център) и Виктория Нинова (либеро).

Отборът, спечелил световната титла, е този, който миналото лято под ръководството на легендата Антонина Зетова стана европейски шампион до 18 г., тъй че тенденцията за успешното му развитие е повече от ясна С първото злато за колективен спорт в дамското направление волейболът поднесе поредното доказателство, че е №1 у нас. При мъжете световна титла има отново само той. През 1991 г. в Египет младежкият ни национален тим триумфира с трофея.

Димана Иванова вече е волейболистка на "Левски" след трансфера си от ЦСКА. Световни шампионки до 19 г. пък станаха "сините" Вяра Парапунова и Симона Иванова.

Държавният ни тим за волейболистки до 21 години също се представи успешно това лято на световното в Индонезия. Момичетата на селекционера Драган Нешич се наредиха 4-и, след като изгубиха от Бразилия битката за бронза.

Преди това обаче в елиминациите те преодоляха силните отбори на САЩ и Полша, за да се препънат в Япония на полуфиналите. В състава на Нешич бяха нашите състезателки Венеса Радева, Елена Коларова и Бояна Боянова.

За съжаление, последното световно в дамското направление това лято донесе негативни емоции. В Тайланд избраничките на Тони Зетова допуснаха загуби в групата от Канада, Турция и Испания и отпаднаха. В тима бе Микаела Стоянова, която след края на миналия сезон премина от "Левски" в италианския "Мегабокс".

В мъжкото направление световните започнаха положително. На това за волейболисти до 19 години в столицата на Узбекистан Ташкент формацията на наставника Мирослав Живков финишира на 6-ата позиция.

В групата тимът ни тръгна много силно с 4 победи (Алжир, Китай, Япония, Канада) и отстъпи само срещу Франция. След драматично 3:2 в 1/8-финалите младите национали донесоха на България 4-а победа над САЩ през лятото. В следващата фаза обаче ни спря Испания.

Своя принос за влизане в топ 6 на света дадоха "сините" Николай Николаев, Мартин Тотков, Никола Константинов, Петко Петков и Димитър Пейчинов.

Отборът за волейболисти до 21 г. се нареди 10-и на мондиала в Китай. Селекцията на Венцислав Симеонов преодоля групата, но в 1/8-финалите падна от Щатите и така записахме единствената си загуба от тях през 2025-а. 18-годишният Николай Николаев записа участие на второ световно, а във формацията бяха още "сините" юноши Александър Къндев и Виктор Жеков.

На световното за мъже победите над САЩ станаха 5. Последната дойде в епичния за България 1/4-финал на световното за мъже в Манила. В него отборът на Джанлоренцо Бленджини направи впечатляващ обрат срещу янките от 0:2.

Преди това в групата националите спечелиха срещу Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). В 1/8-финала последва 3:0 над Португалия, а за класиране на финала с 3:1 бе победена Чехия.

Своя дял за това България за втори път в историята и за първи от 55 г. да бъде световен вицешампион дадоха 7 волейболисти, израснали в школата на "Левски София".

Това са Алекс Николов (21 г.), Симеон Николов (18 г.), Стоил Палев (22 г.), Венислав Антов (21 г.), Преслав Петков (21 г.), Дамян Колев (23 г.) и Димитър Добрев (17 г.).

Алекс стана топреализатор на световното със 173 точки в 7-те мача и попадна в идеалния отбор като един от двамата най-добри посрещачи. В него влезе и капитанът на България Алекс Грозданов, като центърът бе №1 по блокади с 18. Мони Николов завърши на върха в класацията на разпределителите с 236 пласирани от него топки, които са превърнати в точки.

В щаба на Бленджини пък помощник е Андрей Жеков, който през миналия сезон работи в нашата школа. Освен това Андрей е част от пътя на тези момчета и като треньор на мъжете в "Левски" при предишния си престой в клуба.

Към световното във Филипините трябва да се прибави и останалото в сянката на среброто рекордно класиране в Лигата на нациите с 10-ото място в крайното подреждане. Момчетата на Бленджини записаха 6 победи и 6 загуби и до последно имаха шанс да влязат във финалната 8-ица.

Това лято се проведоха и европейски първенства до 16 г., като това се случи за първи път. В Албания момичетата, водени от Евелина Цветанова, регистрираха 3 победи и 4 загуби в групата и не успяха да стигнат до 1/2-финалите.

В състава бяха "сините" Андриана Голева (капитан на тима), Йоана Ненчева, Красимира Гарова, Адриана Алексиева и Магдалена Богданова.

Същото се случи и с момчетата на треньора Светозар Иванов (пак 3 победи и 4 загуби в групата) в Армения. Във водената от него формация влязоха нашите Павел Димитров, Иван Каменов и Иван Хабов.