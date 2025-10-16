Батоклети потвърди, че ще защитава индивидуалната и отборната си титла в Лагоа

Надя Батоклети потвърди, че ще защитава титлата си в надпреварата при жените на Европейското първенство по крос кънтри SPAR в Лагоа на 14 декември 2025 г.

Батоклети ще се стреми към общо шеста индивидуална титла от европейски шампионати по крос кънтри. Тя вече има златни медали при девойките под 20 години през 2018 и 2019 г., при девойките под 23 години през 2021 и 2022 г., преди да триумфира и при жените в Анталия миналия декември.

С този успех Батоклети се превърна в първата жена в историята на европейските първенства по крос кънтри, която печели индивидуални титли във възрастовите групи U20, U23 и при жените. Освен това тя стана първата италианка, спечелила титлата при жените, и изведе Италия до историческо отборно злато в парка "Докума“ миналата година.

"Наистина съм развълнувана да защитавам европейската си титла по крос кънтри в Лагоа на 14 декември“, заяви Батоклети, която се готви за осмото си поредно участие на шампионата след дебюта си в състезанието за U20 през 2017 г.

"Крос кънтрито винаги ще има специално място в сърцето ми. Първата ми голяма международна победа дойде в състезанието за U20 през 2018 г., а това, че станах първата жена, която завърши колекцията от титли в Анталия миналата година, е постижение, с което много се гордея.“

"Беше невероятно и да напишем история с моите приятелки и съотборнички, като спечелихме отборната титла за първи път. Завършването на сезона ми в Лагоа ще бъде перфектният начин да приключа една мечтана година за мен и с нетърпение очаквам да защитя и двете си титли“, добави тя.

Батоклети има зад гърба си още една изключителна година във всички дисциплини и настилки. 25-годишната атлетка с лекота спечели поредна континентална титла на 10 км на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен през април. След това тя се отличи и на световната сцена на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където спечели сребърен медал на 10 000 метра и бронзов на 5000 метра.

Преди Европейското първенство по крос кънтри SPAR Батоклети планира да участва в златните състезания от Световния тур по крос кънтри на World Athletics в Атапуерка и Алкобендас съответно на 23 и 30 ноември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages