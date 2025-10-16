Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Батоклети потвърди, че ще защитава индивидуалната и отборната си титла в Лагоа

Батоклети потвърди, че ще защитава индивидуалната и отборната си титла в Лагоа

  • 16 окт 2025 | 10:37
  • 361
  • 0
Батоклети потвърди, че ще защитава индивидуалната и отборната си титла в Лагоа

Надя Батоклети потвърди, че ще защитава титлата си в надпреварата при жените на Европейското първенство по крос кънтри SPAR в Лагоа на 14 декември 2025 г.

Батоклети ще се стреми към общо шеста индивидуална титла от европейски шампионати по крос кънтри. Тя вече има златни медали при девойките под 20 години през 2018 и 2019 г., при девойките под 23 години през 2021 и 2022 г., преди да триумфира и при жените в Анталия миналия декември.

С този успех Батоклети се превърна в първата жена в историята на европейските първенства по крос кънтри, която печели индивидуални титли във възрастовите групи U20, U23 и при жените. Освен това тя стана първата италианка, спечелила титлата при жените, и изведе Италия до историческо отборно злато в парка "Докума“ миналата година.

"Наистина съм развълнувана да защитавам европейската си титла по крос кънтри в Лагоа на 14 декември“, заяви Батоклети, която се готви за осмото си поредно участие на шампионата след дебюта си в състезанието за U20 през 2017 г.

"Крос кънтрито винаги ще има специално място в сърцето ми. Първата ми голяма международна победа дойде в състезанието за U20 през 2018 г., а това, че станах първата жена, която завърши колекцията от титли в Анталия миналата година, е постижение, с което много се гордея.“

"Беше невероятно и да напишем история с моите приятелки и съотборнички, като спечелихме отборната титла за първи път. Завършването на сезона ми в Лагоа ще бъде перфектният начин да приключа една мечтана година за мен и с нетърпение очаквам да защитя и двете си титли“, добави тя.

Батоклети има зад гърба си още една изключителна година във всички дисциплини и настилки. 25-годишната атлетка с лекота спечели поредна континентална титла на 10 км на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен през април. След това тя се отличи и на световната сцена на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където спечели сребърен медал на 10 000 метра и бронзов на 5000 метра.

Преди Европейското първенство по крос кънтри SPAR Батоклети планира да участва в златните състезания от Световния тур по крос кънтри на World Athletics в Атапуерка и Алкобендас съответно на 23 и 30 ноември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Световният шампион на 10 000 м Гресие ще стартира в надпреварата Марсилия-Касис на 20 км

Световният шампион на 10 000 м Гресие ще стартира в надпреварата Марсилия-Касис на 20 км

  • 16 окт 2025 | 10:23
  • 131
  • 0
Таня Димирова с личен рекорд на полумаратон в Букурещ

Таня Димирова с личен рекорд на полумаратон в Букурещ

  • 16 окт 2025 | 10:18
  • 215
  • 0
Трагедия в Лондон: Участник в полумаратон почина след като колабира на финала

Трагедия в Лондон: Участник в полумаратон почина след като колабира на финала

  • 14 окт 2025 | 20:21
  • 3989
  • 1
Ямайка пред света – Облик Севил и Кишейн Томпсън

Ямайка пред света – Облик Севил и Кишейн Томпсън

  • 14 окт 2025 | 19:34
  • 2097
  • 0
Бивш олимпийски треньор с обвинения в сексуални престъпления срещу дете

Бивш олимпийски треньор с обвинения в сексуални престъпления срещу дете

  • 14 окт 2025 | 14:01
  • 3142
  • 0
Олимпийският медалист от 2016 г. Орландо Ортега прекрати кариерата си

Олимпийският медалист от 2016 г. Орландо Ортега прекрати кариерата си

  • 14 окт 2025 | 13:21
  • 645
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 4571
  • 3
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 2886
  • 13
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 713
  • 0
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3009
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2834
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 5535
  • 1