  Третият вратар влезе за дузпите и класира Мароко на финал на СП (U20)

Третият вратар влезе за дузпите и класира Мароко на финал на СП (U20)

  • 16 окт 2025 | 09:49
  • 321
  • 0
Третият вратар влезе за дузпите и класира Мароко на финал на СП (U20)

Третият вратар на Мароко – Абделхаким Ел Месбахи се превърна в герой за Мароко, след като влезе в края на продълженията за да пази дузпите и помогна на тима си да се класира за финала на Световното първенство по футбол за младежи до 20 години.

Мароканците отиват за първи път в историята в мача за титлата след успех над Франция с 5:4 при дузпите и 1:1 в редовното време. Там техен съперник ще бъде отборът на Аржентина, който в другия полуфинал преодоля с 1:0 Колумбия и отива в последната среща на първенството U20 за осми път.

Френският вратар Лисандру Олмета си вкара автогол в 32-рата минута и даде преднина на Мароко, но минута преди да изтече час игра Люка Мишал изравни за 1:1.

След като и 120-те минути отиваха към края си, селекционерът на мароканците Мохамед Уахби направи смяна и пусна на терена Ел Месбахи за предстоящите дузпи. След това стана ясно, че всичко това е стратегия и Ел Месбахи имаше отпечатани снимки на френските играчи на бутилката си за вода и малка графика, показваща къде биха могли да насочат изпълненията. И стратегията проработи, защото Ел Месбахи, който не беше играл в нито един от предишните мачове на Мароко на турнира, успя да спаси последния удар на Франция, дело на Джилиан Нгесан.

Интересно е, че една от дузпите за Франция беше реализиран от най-малкия син на Зинедин Зидан - Елиаз.

"Успяхме да останем фокусирани, спокойни и да изчакаме нашите моменти, каза Уахби, цитиран от БТА. - Сега се наслаждаваме, на финала сме. Доста съм емоционален, защото това е исторически момент, но искаме да спечелим финала. Ще се успокоим бързо, защото това, което искаме, е да спечелим купата“.

Но историята става още по-любопитна, защото влизането на Ел Месбахи се превърна във втората вратарска смяна по време на мача в мароканския състав. Титулярният страж на тима Янис Беншауш се контузи в редовното време, като от 64-тата минута застана вторият избор Ибрахим Гомис. И в края на продълженията Гомис също напусна, за да даде път на бъдещия герой в срещата.

В предварителната група Мароко остави зад себе си съставите на Бразилия и Испания, а в елиминациите отстрани САЩ и Република Корея. До момента на този турнир най-доброто им представяне беше 4-тото място от 2005-а година.

В другия полуфинал Аржентина доминираше срещу Колумбия, въпреки липсата на големите им звезди в тази възраст Франко Мастантуоно от Реал (Мадрид) и Клаудио Ечевери от Байер (Леверкузен). Но победата дойде чак в 72-рата минута, когато Матео Силвети вкара единствения гол. Всъщност до момента на първенството за младежи в Чили тимът на Аржентина единствен е спечелил всичките си мачове дотук.



