Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата

  • 16 окт 2025 | 09:06
Гросмайстор Антоанета Стефанова заяви, че е горда от представянето на националния женски състав на България на Европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия.

Дамският тим на България победи Германия и зае четвърто място на Eвропейското отборно по шахмат

Със Стефанова на първа дъска българките се наредиха на четвъртото място в крайното класиране.

"Завършихме на 4-то място в крайното класиране на Европейското Отборно за жени в Грузия! Гордея се с тези момичета, с които показахме какво е отборен дух и спечелихме 3 победи в последните 3 кръга! И, разбира се, с най-добрия треньор - Петър Арнаудов, който взе тежки, но правилни решения, за да представим достойно България!", написа Стефанова в профила си във "Фейсбук".

За тима на България при дамите в Батуми играха още Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Надя Тончева и Виктория Радева.

