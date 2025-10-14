Популярни
Дамският тим на България победи Германия и зае четвърто място на Eвропейското отборно по шахмат

  • 14 окт 2025 | 17:32
Тимовете на България при мъжете и при жените завършиха с победи участието си на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми. Особено впечатляващ успех постигна дамският квартет на България, който в последния девети кръг се наложи с 2,5:1,5 точки над тима на Германия и с това зае четвъртото място в крайното класиране. Германките пък бяха лишени от възможостта да се борят за нещо повече от третото място, което така или иначе си бяха гарантирали като минимум още след вчерашния осми кръг.

Ключова за победата над Бундестима се оказа партията на трета дъска, в която Надя Тончева спечели с черните фигури срещу Йозефине Хайнеман. За състезателката на столичния Левски, която е единственото ново лице в българския отбор, спрямо тима, който спечели европейската титла преди две години в Будва, това бе шеста победа в осем кръга. По този начин Тончева завършва като най-резултатна за тима на България.

Останалите три партии от мача приключиха с ремита. На първа дъска Антоанета Стефанова направи такова с Динара Вагнер, на втора дъска Белослава Кръстева с белите фигури раздели точката с Хана Мари Клек, а на четвърта дъска, макар и в печеливша позиция, Виктория Радева реши да не предприема никакви излишни рискове и се съгласи на равенство с Лара Шулце.

С победата си България събра 12 мач-точки след шест победи и три загуби, като остана само на една мач-точка зад състава на Германия, който завърши на третото място. Шампион с 16 мач-точки е тимът на Полша, следван от Украйна с 14 мач-точки.

При мъжете България победи с 3,5:0,5 точки Молдова.

Аркадий Найдич даде тон за победа с успех на първа дъска над Иван Считко, а на втора дъска Мартин Петров се наложи над Владимир Хамитевич. Единственото реми дойде на трета дъска и бе направено между Момчил Петков и Юлиан Балтаг, а точка на спора сложи Кирил Георгиев, който спечели с черните срещу Дмитрий Губин.

С успеха българският състав събра 10 мач-точки, които му отредиха 16-о място в крайното класиране.

Шампион е отборът на Украйна с 15 мач-точки, пред Азербайджан и Сърбия с по 13 мач-точки.

