Сабаленка: Джокович много ми помогна да спечеля US Open

Арина Сабаленка отново говори за отношенията си с Новак Джокович, подчертавайки, че подготовката за големи мачове със сръбския тенисист ѝ е помогнала много в кариерата. Водачката в световната ранглиста разказа, че Джокович ѝ помага както във физическата, така и в психическата подготовка, и че именно неговите съвети са допринесли за това да спечели US Open.

"Има много неща, върху които трябва да работя, много неща трябва да подобря. Ударите на мрежата, от основната линия, базовите – почти във всичко мога да бъда още по-добра. Можете да попитате Джокович каквото и да е и той ще ви даде съвет. Той е много открит и обичам да тренирам с него, защото винаги е интензивна тренировка", заяви Сабаленка.

Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен

Беларускинята обясни, че след тренировките с Новак по-трудно се изморява в своята „категория“ и е убедена, че сесиите с Джокович са ѝ помогнали да спечели трофея.

"На Уимбълдън разговарях с Новак. Просто исках да ми каже как се подготвя за големите мачове. И така си говорихме, мисля, около час... И по-късно, по време на US Open, преди финала, си спомних какво ми каза и мисля, че това ми помогна да спечеля титлата", добави Сабаленка.