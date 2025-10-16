Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка: Джокович много ми помогна да спечеля US Open

Сабаленка: Джокович много ми помогна да спечеля US Open

  • 16 окт 2025 | 03:20
  • 161
  • 0
Сабаленка: Джокович много ми помогна да спечеля US Open

Арина Сабаленка отново говори за отношенията си с Новак Джокович, подчертавайки, че подготовката за големи мачове със сръбския тенисист ѝ е помогнала много в кариерата. Водачката в световната ранглиста разказа, че Джокович ѝ помага както във физическата, така и в психическата подготовка, и че именно неговите съвети са допринесли за това да спечели US Open.

"Има много неща, върху които трябва да работя, много неща трябва да подобря. Ударите на мрежата, от основната линия, базовите – почти във всичко мога да бъда още по-добра. Можете да попитате Джокович каквото и да е и той ще ви даде съвет. Той е много открит и обичам да тренирам с него, защото винаги е интензивна тренировка", заяви Сабаленка.

Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен
Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен

Беларускинята обясни, че след тренировките с Новак по-трудно се изморява в своята „категория“ и е убедена, че сесиите с Джокович са ѝ помогнали да спечели трофея.

"На Уимбълдън разговарях с Новак. Просто исках да ми каже как се подготвя за големите мачове. И така си говорихме, мисля, около час... И по-късно, по време на US Open, преди финала, си спомних какво ми каза и мисля, че това ми помогна да спечеля титлата", добави Сабаленка.

Следвай ни:

Още от Тенис

Мира Андреева загуби от 219-ата в света

Мира Андреева загуби от 219-ата в света

  • 15 окт 2025 | 21:49
  • 1188
  • 0
Генов и Нестеров отпаднаха на "Чалънджър" в Херсонисос

Генов и Нестеров отпаднаха на "Чалънджър" в Херсонисос

  • 15 окт 2025 | 17:53
  • 778
  • 0
Загуби за Велева, Стаматова и Спасова в Ираклион

Загуби за Велева, Стаматова и Спасова в Ираклион

  • 15 окт 2025 | 17:08
  • 513
  • 1
Карлос Алкарас защитава играчите от критиките към тях за демо турнирите

Карлос Алкарас защитава играчите от критиките към тях за демо турнирите

  • 15 окт 2025 | 16:56
  • 800
  • 0
Флавио Коболи е четвъртфиналист в Казахстан

Флавио Коболи е четвъртфиналист в Казахстан

  • 15 окт 2025 | 16:40
  • 947
  • 0
Софийска градска прокуратура: Задържани са четирима мъже за корупция и манипулиране на спортни мероприятия

Софийска градска прокуратура: Задържани са четирима мъже за корупция и манипулиране на спортни мероприятия

  • 15 окт 2025 | 15:36
  • 5680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Приключи кръг №4 в Евролигата

Приключи кръг №4 в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:46
  • 3892
  • 0
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 16870
  • 52
Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

  • 15 окт 2025 | 19:52
  • 6303
  • 5
Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 21842
  • 24
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 36219
  • 28
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 22943
  • 114