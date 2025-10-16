Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Гард на Ню Йорк Никс прекрати кариерата си

  • 16 окт 2025 | 00:47
  • 79
  • 0
Малкълм Брогдън, който през лятото подписа с Ню Йорк Никс и е бивш носител на приза „Новобранец на годината“ в НБА, обяви оттеглянето си от баскетбола. Новината беше съобщена от Шамс Чарания от ESPN.

„Днес официално започвам прехода си извън баскетболната кариера. С гордост отдадох ума, тялото и духа си на играта през последните няколко десетилетия. С многото жертви, които бяха нужни, за да стигна дотук, получих и много награди“, заяви Брогдън.

„Дълбоко съм благодарен, че стигнах до този момент и сега мога да се радвам на плодовете на кариерата си със семейството и приятелите си. Благодаря от все сърце на всички, които бяха част от моя път“, добави той.

Очакваше се Малкълм Брогдън да попадне в състава на Никс за редовния сезон, но той е информирал ръководството на клуба за решението си в сряда.

32-годишният гард подписа едногодишен договор с Никс това лято и взе участие в четири предсезонни мача, в които записа средно по 4.3 точки, 2.3 борби и 2 асистенции.

През миналия сезон с екипа на Вашингтон Уизърдс Брогдън постигна средни показатели от 12.7 точки, 4.1 асистенции и 3.8 борби за около 24 минути на мач.

Брогдън, избран под номер 36 в драфта на НБА през 2016 година, беше обявен за „Новобранец на годината“ през 2017-а и за „Шести играч на годината“ през 2023-та.

