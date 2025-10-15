Популярни
  Мира Андреева загуби от 219-ата в света

Мира Андреева загуби от 219-ата в света

  • 15 окт 2025 | 21:49
  • 135
  • 0
Мира Андреева загуби от 219-ата в света

Руската тенисистка Мира Андреева претърпя поражение от китайката Чжу Лин във втория кръг на турнира в Нинбо. Представителката на домакините се наложи с 4:6, 6:3, 6:2. Двубоят продължи 2 часа и 19 минути.

В хода на мача Андреева записа 4 аса, но допусна цели 12 двойни грешки. Тя успя да реализира 4 от 9-те си възможности за пробив.


Изненадващи загуби на Радукану и Таусон в Нинбо

От своя страна, нейната съперничка направи 2 аса, 4 двойни грешки и оползотвори 6 от 15-те си брейкпойнта.

На четвъртфиналите Чжу Лин, която заема 219-о място в ранглистата на WTA, ще се изправи срещу друга рускиня – Диана Шнайдер.

Снимки: Imago

