  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание

Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание

  • 14 окт 2025 | 16:34
  • 425
  • 0

Отборът на Хаас показа специалната цветова схема, с която ще се състезава по време на домашната си Гран При на САЩ в Остин този уикенд.

Състезателният уикенд в Тексас е един от трите на територията на Съединените щати заедно с Маями и Лас Вегас, но през последните години Хаас използва специални цветове само в Гран При на САЩ. И тази година те са мотивирани от американското знаме и включват звезди с червени, бели и сини цветове.

За американския тим това е третата специална цветова схема от началото на сезон 2025. По-рано Хаас се състезава с по-различни цветове в Япония и Канада, където отбеляза своя старт №200 във Формула 1.

Снимки: MoneyGram Haas F1 Team

